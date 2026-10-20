Uruguay es un destino estratégico y competitivo para la inversión en el sector forestal

Uruguay XXI , en un informe especial , destacó que el país es un destino estratégico y competitivo para la inversión en el sector de la agroindustria forestal , respaldado por su estabilidad política, económica y social, así como por un marco normativo sólido .

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Ese concepto adquiere especial relevancia durante esta semana, cuando se desarrolla la Uruforest 2026 , la mayor vidriera del sector forestal en el país y una de las de mayor porte en la región, exposición que se realiza durante cuatro días -del miércoles 21 de octubre al sábado 24- en el predio ubicado en el km 5 de la ruta 54, en Juan Lacaze, Colonia.

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Juan Lacaze, esta semana y durante cuatro días, sede de la gran vidriera del Uruguay forestal

En el mencionado estudio se destacó que el país se distingue en la región por su tradición democrática, su institucionalidad sólida y su bajo riesgo país, atributos que refuerzan la confianza de los inversores y la previsibilidad de las reglas de juego a largo plazo.

En el trabajo se señala que Uruguay desarrolló una industria forestal de clase mundial, basada en un modelo sostenible que combina altos estándares ambientales con eficiencia productiva: desde la implementación de la Ley Forestal en 1987, el sector creció exponencialmente, consolidándose como un motor clave de la economía uruguaya y un referente internacional en el rubro.

Los datos más recientes

En los primeros nueve meses de 2026 Uruguay logró exportaciones de bienes por US$ 10.372 millones. Considerando los 10 rubros principales, con la carne vacuna como líder, el segundo puesto lo ocupa la celulosa con US$ 1.757 millones (17% del total) y en el sexto sitio aparece el rubro madera y productos de madera con US$ 408 millones (4% del total).

Atractivos de Uruguay

Uruguay garantiza igualdad de condiciones para inversores nacionales y extranjeros, con reglas claras y de largo plazo que fomentan la confianza empresarial.

Las leyes de Promoción de Inversiones (16.906), de Parques Industriales (19.784), de Zonas Francas (15.921) y la Ley Forestal (15.939) ofrecen beneficios fiscales, exoneraciones y regímenes aduaneros favorables, que impulsan la inversión y el desarrollo de la industria.

No existen restricciones a la compra, venta o transferencia de divisas, permitiendo la libre movilidad de capitales, utilidades y dividendos.

Uruguay es uno de los principales exportadores de celulosa y madera sólida hacia mercados en expansión como China, India, Estados Unidos y Europa.

Sector forestal

Uruguay, añade el informe, cuenta con una oferta de materia prima forestal abundante y certificada, tanto en eucalipto como en pino, con más del 90% de los montes certificados bajo los estándares más exigentes a nivel internacional (FSC y PEFC).

Si bien el país cuenta con industrias y procesos de transformación primaria y secundaria de la madera, aún se exporta madera sin procesar.

En el caso del pino, por ejemplo, la disponibilidad anual supera los tres millones de metros cúbicos, superando la capacidad industrial instalada actual.

Este potencial habilita el desarrollo de nuevas industrias de transformación mecánica y productos de mayor valor agregado, como tableros contrachapados, madera estructural y productos para la construcción.

El país posee, además, un ecosistema productivo diversificado que abarca desde la producción de celulosa y papel hasta el aserrío, la fabricación de tableros, la generación de energía a partir de biomasa y el creciente sector de la construcción en madera.

La inversión en tecnologías de segunda transformación y en generación de energía a partir de biomasa refuerza la competitividad del sector, promoviendo su diversificación y el aprovechamiento eficiente de los recursos forestales.

Ubicación estratégica y logística avanzada

Uruguay es la puerta de entrada al Cono Sur, con acceso preferencial a los mercados de Argentina, Brasil y Paraguay.

Su infraestructura logística de primer nivel facilita soluciones multimodales que integran transporte ferroviario, terrestre y marítimo, asegurando costos competitivos y eficiencia en la exportación.

La reciente expansión del sistema ferroviario y la modernización del puerto de Montevideo fortalecen la conectividad del sector forestal con los principales mercados internacionales.

Además, el país ofrece una matriz energética basada en fuentes renovables y destaca como líder en América Latina en energía limpia y sostenible.

Competitividad internacional y sostenibilidad

Uruguay, se expuso en el informe de Uruguay XII, ofrece condiciones productivas similares a otras regiones líderes en forestación del hemisferio sur como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Chile, garantizando altos rendimientos y competitividad global.

Estas certificaciones internacionales de manejo responsable aseguran el acceso a mercados que exigen altos estándares ambientales, reforzando la posición de Uruguay frente a otros orígenes de materia prima forestal.

Además, la producción de madera sólida contribuye a la captura y almacenamiento de carbono, alineándose con las tendencias globales de construcción sostenible y economía circular.

Los datos del sector forestal

El sector forestal se convirtió en uno de los motores más dinámicos de la economía uruguaya, remarcó el trabajo.

A partir de la implementación de la Ley Forestal en 1987, las plantaciones experimentaron un notable aumento, lo que dio lugar a la instalación de importantes inversiones en la industria de aserrío y celulosa, así como al desarrollo de servicios e infraestructura.

El sector tiene un impacto económico significativo, impulsando la producción y generando encadenamientos productivos claves en la economía.

Actualmente, alrededor de 4.000 empresas están directamente relacionadas con esta industria, empleando a más de 18.000 personas.

La inversión extranjera ha sido un factor clave para su crecimiento, promoviendo mejoras en eficiencia y calidad mediante economías de escala y estándares internacionales.

Las exportaciones forestales en 2025 totalizaron US$ 2.786 millones.

La celulosa continuó impulsando la dinámica exportadora del sector, manteniéndose como uno de los principales productos exportados del país (fue el segundo con mayor valor exportado en 2025, solo por detrás de la carne bovina).

Además, el crecimiento de productos como madera aserrada, chips y madera en bruto fortaleció la participación del sector dentro del total de exportaciones de bienes.

Un análisis de Uruguay XXI sobre el impacto del sector en el Valor Agregado Bruto (VAB) exportado destaca que en 2022 la industria de la celulosa generó US$ 827 millones, el 36% del total del sector agroindustrial, aunque con un impacto moderado en el empleo debido a su alta automatización.

En contraste, la industria de la madera, intensiva en mano de obra, empleó a 6.735 personas (20% del empleo agroindustrial) pero representó solo el 7% del VAB exportado.

Asimismo, la producción forestal impulsa otros sectores, como servicios modernos y transporte, esenciales para la exportación y la generación de valor en la cadena productiva, concluye el trabajo.