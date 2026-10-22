La felicidad del alcalde de Juan Lacaze por ser sede de la Uruforest y el recuerdo de un emblema: Fanapel

Ser sede de la Uruforest 2026 , la mayor exposición forestal en Uruguay y una de las más importantes en la región, es para Juan Lacaze "una felicidad enorme" , expresó Darío Brugman, alcalde del municipio de esa localidad de Colonia , la más poblada del departamento luego de Colonia del Sacramento y Carmelo, con 14.000 habitantes.

"Si tuviera que elegir una palabra al ver todo esto, esta exposición tan bien armada, con tantas empresas, con tantos técnicos y gobernantes, con tantos temas abordados de modo profesional y todo tan disfrutable, la palabra es felicidad, sin dudas", añadió a El Observador.

"Nos da una felicidad total que hace dos años se haya elegido a Juan Lacaze para la primera edición, que ahora se vuelva a hacer acá la segunda confirma que fue una buena elección, es una gran distinción y sobre todo un orgullo y habla muy bien de nuestra ciudad y de su gente", afirmó.

Los productores forestales y la necesidad de resolver deberes en un mundo cada vez más complejo para exportar

Brugman destacó la capacidad de organización, a cargo de Juan Pedro Raffo e Ignacio Acuña, los dos directores de Uruforest , el primero de ellos oriundo de esa ciudad coloniense.

Ser la ciudad de la Uruforest, que durante todos estos días se hable de Juan Lacaze, que se mencione a la ciudad cada vez que se habla de la exposición "es, además, una tremenda responsabilidad, nos sentimos a su modo anfitriones y tenemos que estar a la altura".

"Tenemos acá, en estos días, a todas las empresas forestales del país, de todos los tamaños, nacionales y extranjeras, a proveedores de tecnologías, a la investigación, están los gobernantes departamentales y nacionales... el público en general, es algo que nos reconforta y que entendemos, en realidad, está a la altura de una ciudad con tanta historia productiva y aportándole al país", reflexionó.

Yamandú Orsi, presidente de la República, participó en el Foro Forestal Regional, recorrió el predio de exposiciones de la Uruforest e incluso plantó un eucaliptus con una herramienta innovadora. Foto: Juan Samuelle

Brugman, en otro momento de la charla, minutos después del acto inaugural de la Uruforest donde representó a la ciudad en su condición de alcalde electo ya por tercera vez, mencionó que existe la ilusión de tener, no lejos en el tiempo y en esta ciudad o muy cerca, a una industria forestal que también aporte trabajo y sentido de pertenencia.

"Confío en que eso, que tanto se necesita, algún día pasará y la felicidad será todavía mayor", afirmó.

La histórica Juan Lacaze

Juan Lacaze, con la vieja Fábrica Nacional de Papel, Fanapel, fue protagonista en la industria del sector.

Recordó que "el lugar donde estamos, en este predio de la Uruforest, era el depósito de madera de Fanapel. Acá y en otros lugares de la ciudad hay muchísima historia. Cuando cerró en el 2017 había alrededor de 18 montes por distintas partes del país relacionados con la gestión de esa compañía. Trabajé 10 años ahí. Al cerrar, algo muy doloroso, había más o menos unas 400 personas empleadas, pero el impacto fue mucho mayor, porque se generaba mucha mano de obra indirecta, con todos los servicios, había muchas empresas más pequeñas vinculadas, industriales, muchas siguen siendo exitosas, al cerrar Fanapel empezaron a brindar servicios a las empresas más importantes del país, en soldadura, en montajes industriales, en electricidad industrial, en mecánica por ejemplo".

"No hemos salido de la crisis"

En la actualidad, esas empresas constituyen la principal fuente de trabajo en una ciudad que, igualmente, necesita que se genere algún otro foco de empleo en la zona, "porque realmente no hemos salido de la crisis del cierre de Fanapel y seguimos un poco complicados".

No obstante esa realidad, sigue siendo una ciudad con mucha cultura industrial, tanto que mucha gente trabaja en Montes del Plata, en Conchillas, otra localidad del departamento.

Hay otras empresas, comercios, en distintos rubros del sector alimenticio por ejemplo, "pero no es suficiente y necesitamos algo más para dar el salto hacia el desarrollo económico que la ciudad y su gente se merecen".

Juan Lacaze es un pueblo en el que, remarcó Brugman, "hay una cultura de trabajo, de esfuerzo, con conocimientos que se fueron trasladando de generación en generación, saberes que se heredan y un espíritu de sacrificio que viene de nuestros abuelos y desde antes también".

"Acá cerca del predio de Uruforest, por ejemplo, estaba el vivero principal de Fanapel... hay mucha historia, muchos recuerdos, mucha tradición, por eso es indudable que si había que elegir un lugar para una exposición como Uruforest, Juan Lacaze era lo ideal", remarcó.

Dijo, al final, que todo Juan Lacaze espera a quien quiera venir a conocer la Uruforest durante estos días y, de paso, visitar la ciudad para disfrutar especialmente del cariño que la gente local brinda al visitante.

La segunda edición de la Uruforest comenzó el miércoles 21 de octubre y finalizará el sábado 24, en un predio de unas 70 hectáreas, cuyo acceso está debidamente señalizado, a la altura del km 5 de la ruta 54, muy cerca de la ruta 1.