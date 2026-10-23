Uno a uno, los 176 asesores de los ediles de Montevideo: hay padres, hermanos e hijos de parejas

Los 31 ediles de Montevideo cuentan, en la actualidad, con un total de 176 asesores , entre secretarios y pases en comisión de otras divisiones del Estado, según una solicitud de acceso a la información pública pedida por El Observador.

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Cada uno de ellos puede tener hasta nueve asesores, entre cinco secretarios y cuatro pases en comisión. Solo uno de ellos tiene el tope: el coalicionista Guillermo Kruse.

Otros cuatro, los blancos Gabriel Cunha y Rafael Seijas y los frenteamplistas Pedro Pastorin y Estefanía Schiavone tienen ocho.

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En la otra punta de la tabla, la dirigente del MPP Juanita Silva es la que tiene menos: dos asesores. La siguen el también emepepista Néstor Delgado y el socialista Juan Ceretta con tres.

En cuanto a los secretarios, tal como fue informado semanas atrás, cada edil recibe una partida que ronda los $262.000 —varía por el IRPF de acuerdo a cuántas personas hay contratadas— que deben repartir entre un máximo de cinco personas. Si no se alcanza el máximo, el dinero no se devuelve, sino que se reparten sueldos mayores a los secretarios.

Con respecto a los pases en comisión, los sueldos los siguen pagando las instituciones del Estado de las que proceden los funcionarios. En total, los ediles solicitaron 110 pases en comisión, pero solo les aceptaron 45, por lo que el número de asesores podría ser mayor.

Tal como fue informado semanas atrás, el edil blanco Gonzalo Gómez —actualmente en licencia— contaba con un total de ocho asesores. Luego de que se conociera que uno de ellos, Pablo Leiva, era narcotraficante, fue cesado el 21 de setiembre. Una semana después Gómez cesó al hijo de Leiva, Lucio, y dos días después también se le dio de baja a Cristian Correa, que según supo El Observador en ese momento trabajaba como abogado.

Hay algunas figuras públicas entre asesores y pases en comisión, como Guillermo Maciel, que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou ocupó la subsecretaría del Ministerio del Interior y actualmente trabaja como abogado para el blanco Diego Rodríguez.

Por otra parte, el frenteamplista Gonzalo Zuvela tiene como pase en comisión a Gumer Pérez, abogado de casos mediáticos como el del exvicepresidente Raúl Sendic.

El blanco Joaquín Campos tiene como pase en comisión de la Intendencia de Montevideo al abogado Alfredo Ciavattone, síndico del concurso de Conexión Ganadera y Grupo Larrarte.

Campos también tiene como asesor a Santiago Caramés, extitular del Sinae y líder de la lista 22. Hasta el mes pasado, la blanca Laura Soto tenía como asesora a Valentina Arlegui, expresidenta de la lista 71.

Familiares

Además, hay una tendencia que se sostiene entre los ediles de distintos partidos: contratar familiares directos o por afinidad para las tareas de secretaría.

Por ejemplo, la blanca Fernanda Araujo tiene contratado a su hermano Julio Araujo —sueldo de $52.370—. “Me hace, me ayuda con la agenda y me ayuda con la redacción de informes”, contó la edila a El Observador.

El frenteamplista Alejandro Milano tiene contratado a Joaquín Milano con un sueldo de $55.896. En diálogo con El Observador reconoció que es “familiar”, pero no respondió qué parentesco mantiene ni cuál es su rol. “No entiendo por qué te llama la atención”, se limitó a responder.

El edil Diego Rodríguez —coordinador de la bancada blanca—tiene a su familiar Susana Rodríguez como asesora con un sueldo de $52.393. “Saca las fotos y me maneja las redes sociales”, explicó. Consultado si no le parecía una falta ética contratar, con dinero público, a un familiar, respondió: “Para nada, absolutamente, es gente de mi confianza y hace muy bien su trabajo”.

El blanco (lista 22) Joaquín Campos tiene como asesora con un sueldo de $32.744 a su hermana Martina. Lo asesora, explicaron desde el sector, en temas deportivos y en las redes sociales. “Está sistematizando todas las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al deporte”, indicaron desde el sector.

La edila Margarita Rodríguez, de la lista 711 del Frente Amplio tiene como asesor a Mauro Romaniello, padre del edil de su mismo sector Diego Romaniello. Cobra un sueldo de $95.024.

Romaniello explicó que su padre es militante de la 711. “Ella lo tiene trabajando en el territorio”, indicó. Además, remarcó que está permitido contratar familiares directos en la Junta dado que cada edil es una “empresa”.

Mismo argumento esgrimió Rafael Seijas, edil del Partido Nacional que tiene a dos hijos de su pareja como asesores. Brian y Eleonora Diez perciben, cada uno, un sueldo de $52.391.

“Agustín (Brian) es secretario, ayuda en tareas de contralor. Hace tareas de secretaría que no son solo actividades administrativas, sino que colabora con tareas de contralor. Por ejemplo, ahora salió a recorrer todos los radares de Montevideo porque tengo un proyecto para regular el tema de los radares. Eleonora colabora con las redes y con alguna tarea administrativa”, explicó el edil.

“Averigué y me aclararon que no había impedimento porque lo contratás para tu empresa privada”, dijo.

El blanco Gabriel Cunha también averiguó, antes de iniciar la legislatura, y la respuesta de la Junta Departamental fue que “no había ningún impedimento”. Cunha “apostó por la confianza” y tiene contratado a su hermano y a su padre, Mathias —sueldo de $62.169— y Richard —cobra $33.537— Cunha.

“Mi hermano es escritor, estudió comunicación y es el que me ayuda en las intervenciones. Milita conmigo desde siempre. Trabaja también en la comunicación”, declaró a El Observador.

Por su parte, el padre, es quien lo “acompaña en las recorridas”. “Tengo un perfil de trabajo social, con merenderos, con organizaciones sociales en los barrios. Eso fue inculcado de chiquito y mi viejo tuvo mucho que ver. Me ayuda con esa parte”, indicó.

El Observador intentó sin éxito contactarse con el frenteamplista José Mayo González para conocer si existe parentesco con dos asesores llamados José González que cobran sueldos de $87.321.

Uno a uno

Juan Ignacio Abdala (Partido Nacional) tiene como asesores a María Siri, Laura Rodríguez, Martina Schiaffarino, Juan Perreyra y Marcelo Bacigalupi; como pases en comisión a Silvia Raquel Martínez Rivero y María Jimena Píriz Contreras y está a la espera de un pase más, el de Néstor Montiglia.

Fernanda Araujo (PN) tiene como asesores a Daniel Fernández, Omar Alejandro Bargo, Juan Quijada, Juan Marín y Julio Araujo y como pases en comisión a Adriana Latorre y Silva Sosa

Juan Martín Bárcena (PN) tiene como asesores a Facundo Da Rosa, Selena Lugo, Candelaria Izaurralde, Alfonso Izaurralde y Rodrigo Pérez Gomar y como pase en comisión a Carlos Introini.

Fabiana Berros (Frente Amplio) tiene como asesores a Damián Rodríguez, Joseph Sucias y Camila De Nigris y como pase en comisión a Roberto Otermin Martínez.

Nicolás Botana (PN) tiene como asesores a Elsa Levrero, Claudia López, Martín Bergara y Christian Macías y como pase en comisión a María de Lourdes Perdomo de Oliveria.

Joaquín Campos (PN) tiene como asesores a Martina Campos, Diego Schaffer, Martín Iglesias, Santiago Caramés y Noelia Martínez; y como pases en comisión a Cinthya Crawford y Alfredo Ciavattone.

Juan Ceretta (FA) tiene como asesores a Pedro Riera, Agustín Brignone y Romina Burwood; no tiene pases en comisión autorizados.

Gabriel Cunha (PN) tiene como asesores a Juan Yordi, Jorge Grajales, Mathias Cunha, Mauro Baladan y Richard Cunha; y como pases en comisión a Juan Pablo Wernyjowski, José Luis Hermida y Luis Favio Cabezas.

Néstor Delgado (FA) tiene como asesores a Pablo Astengo y Miriam Otero; y como pase en comisión a Lucía Sureda Pérez.

Sofía Espillar (FA) tiene como asesores a Fernanda Landaco, Elbio Sant Anna, Claudio Perdomo, Jonathan Cardozo y Néstor Morales; y como pase en comisión a Virginia Ros Gadea.

Gonzalo Gómez (PN) tiene como asesores a Irene Caballero y Pablo Figarola; como pases en comisión a Claudia Dramis Springolo, Graciela Queiruga, María Cristina Piñeyro Arzaguet y Gladys Lilian Rodríguez Machado.

José González (FA) tiene como asesores a José González, José González y Mauricio Damasco; y como pase en comisión a Adriana Marcela Camejo Silva.

Ricardo González (FA) tiene como asesores a María Gómez, Jorge Cardozo y Jorge Sabatelis; y como pase en comisión a Laura Uturbey.

Nicolás Hernández (PN) tiene como asesores a Matías Di Bono, Serena Peña, María Lembo, Patricio Fasano y José Ibañez; como pases en comisión a Sergio Andrés Añasco Viera y Claudia Rosario Meirana Britos.

Guillermo Kruse (Coalición) tiene como asesores a Mónica Armas, Sabrina Badaracco, Antonella De Vitta y Fátima Barruta y Cristina Ruffo; y como pases en comisión a Gabriel Martín Da Silva, Wilmar García, Sandra Balao y Giovanna Arzarello.

Alejandro Milano (FA) tiene como asesores a Joaquín Milano, Gustavo Meinero, Mónica Martínez, Silvia Maidana y Mónica Grosso; como pase en comisión a María José Pedraja Colman.

Federico Paganini (Partido Colorado) tiene como asesores a Jorge Correa, Agustín Colla, Luis Márquez, María Silveira y Gladys Liurgo; y como pase en comisión a Julio Federico Gemelli Briozzo.

Pedro Pastorin (FA) tiene como asesores a Bruno Giannattasio, Mateo Degrandi, Sofía Arias, Alina Carella y Micaela Arias; como pases en comisión a Jimena Brusa Orozco, Leandro Ignacio Caamaño Córdoba y Carolina Ruth Lecuna Piatti.

Diego Revetria (FA) tiene como asesores a Gonzalo Ibarra, Fernando Zas, Nadezhda Batalla, Maximiliano Soca y Adriana Alcántara; y no tiene pases en comisión.

Margarita Rodríguez (FA) tiene como asesores a Mauro Romaniello, Romina Suárez, Leonardo Techeira y Hugo Viano; no tiene pases en comisión.

Diego Rodríguez (PN) tiene como asesores a Ruben Tatto, Agustín Reyes, Susana Rodríguez, Mathias Ferro y Bruno Scapirro; y como pases en comisión a Diego Bentancor y Guillermo Maciel.

Diego Romaniello (FA) tiene como asesores a Juan Riccardi, Facundo González y Carlos Herrera; y como pase en comisión a Julio César Toledo Federico.

Gonzalo Sánchez (FA) tiene como asesores a Eduardo Duarte, Brisa Goldfeld y Nelsa Molina; y como pase en comisión a María de los Ángeles Quaglia.

Estefanía Schiavone (FA) tiene como asesores a Pablo Aldana y Abril Elizalde, Richard Stanley, Teresa Mendy y Ramón Acosta; y como pases en comisión a Inés Latorre, María Fernanda Zacheo Paz y Sebastián Ibáñez.

Rafael Seijas (PN) tiene como asesores a Gustavo Cortalezzi, Brian Diez, José González, Eleonora Diez y Wilfredo Alves; y como pases en comisión a María Isabel Piquerez, Aline Muria Gómez y Mariela Cuñarro.

Juanita Silva (FA) tiene como asesores a Estefani Pais y Olga Melgarejo; y no tiene pases en comisión.

Laura Soto (PN) tiene como asesores a Josefina Ualde, Daniel Martínez, Gustavo Borba y María Britos; como pases en comisión a Solange Blanca Duarte Rojas y Valeria Viera.

Gimena Urta (FA) tiene como asesores a Andrea Buriano, Silvia Velázquez, Gabriela Fuentes, Álvaro Nieves y Gabriel Larronde; no tiene pases en comisión autorizados.

Judith Varela (PN) tiene como asesores a Nataly García, Ruben Morales, Carlos Dos Santos, Diego Landeira y María Sacias; y como pase en comisión a Mirna Guadalupe Pérez.

Fátima Vázquez (FA) tiene como asesores a Susana Silva, Paola Beltrán, María Lemos, Bruno Luaces y Manuel Souto; y no tiene pases en comisión.

Gonzalo Zuvela (FA) tiene como asesores a Juana Canosa, María del Carmen González, Víctor Rivas, Inti Rodríguez y Marcelo Vallari; como pase en comisión a Gumer Pérez.