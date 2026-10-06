Ediles honorarios: una discusión que vuelve con el "narco ñoqui" y la posibilidad de "apurar" la reducción de los asesores

"Yo calculo que perfectamente con cuatro personas en total vos podrías resolverte todo". “Nueve personas no necesitamos. Con dos asesores no me alcanza, con tres yo creo que sí”. La primera frase es del frenteamplista Gonzalo Zuvela , la segunda del coalicionista Guillermo Kruse. Ambos ediles reconocieron en el streaming de El Observador días atrás que es un exceso el máximo de nueve asesores para cada curul de Montevideo.

El tema estalló en la opinión pública como derivación política de la Operación Trazador, el caso policial que terminó con 260 kilos de droga incautada y tres condenados, entre ellos un asesor del edil blanco Gonzalo Gómez llamado Pablo Leiva. Además de narcotraficante, Leiva no tenía funciones, pese a que cobraba un sueldo desde diciembre. Este lunes el directorio del Partido Nacional definió la suspensión de Gómez por su falta ética al tener como asesor a un "ñoqui".

Pero la situación no es nueva: hace 25 años que los ediles de Montevideo — la situación cambia en cada departamento — reciben una partida para secretaría, que en este momento ronda los $262.000 nominales. Además, como fue informado semanas atrás, pueden contar con hasta cuatro pases en comisión.

Uno a uno, quiénes son los ocho asesores del edil Gonzalo Gómez en la Junta Departamental y qué tareas cumplen

Según los ediles, esta cantidad de asesores —en algunos casos llega a nueve— es consecuencia directa de que su labor sea honoraria, tal como establece la Constitución. Son ellos los que cumplen las tareas inherentes a la función del edil, que no puede realizar sus tareas a cabalidad por necesitar otro trabajo.

¿Puede reducirse la cantidad de asesores? ¿Pueden comenzar a cobrar un sueldo los ediles? Ambos situaciones presentan una posibilidad de cambio muy disímil: mientras que la reducción de la cantidad de asesores corre por cuenta de la Junta, el cobro de un sueldo debería contar con una reforma constitucional.

Fuentes políticas de ambos bandos consultadas por El Observador consideraron muy improbable que se pueda avanzar hacia una reforma de la Constitución —con una consulta popular incluida— para que la tarea deje de ser honoraria. Tampoco se podría hacer una ley interpretativa —entienden los ediles de ambos sectores consultados— dado que el artículo 295 no deja puertas abiertas: “Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios”, dice.

Asesores

El caso de la cantidad de asesores es otro cantar. Allí alcanza con que se llegue a un acuerdo interpartidario en la Junta para establecer el cambio.

Fuentes oficialistas y opositoras indicaron a El Observador que hace meses existen conversaciones informales sobre este tema. Desde ambos partidos, Frente Amplio y Partido Nacional, reconocieron que el caso de Gómez podría “acelerar” los procesos.

Al momento no hay una mesa de discusión formal sobre el tema, sino que se dialoga de manera personal entre dirigentes de distintos partidos.

Las conversaciones son preliminares y aún no se definieron posturas sobre, por ejemplo, a cuántos asesores se podría reducir.

En la bolsa de temas a negociar podrían ingresar, además, otros beneficios que perciben los ediles. Por ejemplo, el no pago de la patente, los más de 200 litros de combustible mensuales y los 720 boletos para dividir entre 15 boleteras.

En el Frente Amplio se realizará una reunión de bancada este miércoles para analizar la salida de la Junta de Gómez y para comenzar a delinear una propuesta con respecto a los cambios mencionados.

En el Partido Nacional, la lista mayoritaria que responde al liderazgo del senador Martín Lema se reunió el martes pasado para analizar el caso. Allí, indicaron fuentes nacionalistas, se realizó un llamado a hacer una revisión de los asesores de todos los ediles y corroborar que no hay más "ñoquis". Además, inició el trabajo de un equipo de abogados en la órbita de la departamental de Montevideo del Partido Nacional para establecer un “diagnóstico” del actual sistema y proponer alternativas.

Si bien la mayoría absoluta la tiene el Frente Amplio, ambos partidos entienden que debe darse un acuerdo político para poder avanzar. Al momento, desde ningún partido se establecen plazos para los cambios.