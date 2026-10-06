El edil Gómez no presentó comprobantes al Partido Nacional por el pago del sueldo a asesor condenado

La exsenadora del Partido Nacional e integrante del Comité de Ética, Carmen Asiaín, brindó detalles sobre la resolución respecto al edil Gonzalo Gómez , que fue suspendido por dos años y deberá devolver el dinero que pagó al asesor Pablo Leiva, que no prestaba servicios efectivos y fue condenado por lavado de dinero.

Si bien el partido comprobó irregularidades en la contratación del asesor, Asiaín reconoció que no pudieron determinar si el dirigente se quedó con el sueldo de Leiva porque el edil nunca presentó al partido comprobantes a modo de constatar las transferencias .

Blancos suspenden por dos años al edil Gonzalo Gómez y le piden que se aparte de la banca: también devolverá el dinero pago al asesor condenado por lavado

Al ser consultada sobre el destino del dinero, Asiaín explicó en entrevista en Así Nos Va (Radio Carve) las limitaciones del tribunal: "Nosotros no tenemos, como tiene la Justicia, potestades inquisitorias, es decir, no tenemos herramientas para investigar el destino final de esos fondos" . Aunque admitió que si el edil se hubiera quedado con el dinero del asesor se configuraría una segunda falta ética; sobre esto, aclaró que "no fue lo declarado" pero "tampoco tenemos herramientas para poderlo demostrar" .

Para el Comité de Ética, la irregularidad quedó demostrada por el simple hecho de pagar un salario público sin exigir una contraprestación. Asiaín definió esta situación "como una suerte de enriquecimiento sin causa; salió dinero de los montevideanos para una tarea que no se cumplió; eso fue para nosotros lo que constituyó la falta ética". Sobre el resto del equipo del edil, la jerarca señaló: "Nos conformó la declaración de que cumplían efectivamente funciones el resto de sus tres asesores".

La resolución del caso, que llegó al comité "por remisión del directorio, en este caso, pero a pedido de Gómez", culminó con una sanción disciplinaria. El fallo determinó "condenar la falta ética y recomendar la suspensión de los derechos y obligaciones". Asiaín precisó que esta suspensión "implicaba que ya no podría seguir ostentando el cargo de integrante del directorio, uno, y otro cargo partidario, representante de la juventud del Partido Nacional".

Además de la suspensión, la integrante del Comité destacó una medida inédita en el fallo, orientada a la restitución de los fondos públicos: "Es un caso en el que el Comité de Ética se expide condenando una conducta y también instando, y esto es bastante novedoso, a esto de la devolución de los dineros públicos, tratando de reparar el daño, pero sin que la Justicia antes hubiera condenado", explicó Asiaín.