Javier García dijo que sanción del Partido Nacional al edil Gonzalo Goméz fue "justa" y que "marca un ejemplo"

El senador del Partido Nacional, Javier García , dijo que la sanción de su colectividad política al edil de Montevideo Gonzalo Gómez fue "justa" y que "marca un ejemplo" .

El Directorio blanco resolvió suspender por dos años de sus derechos partidarios a Gómez , que además, deberá devolver los haberes abonados al asesor Pablo Leiva , quien no prestaba servicios efectivos y fue condenado por lavado de dinero .

"Fue una decisión muy severa, que marca un ejemplo, no hay antecedentes de una decisión de esta magnitud ni en otro partido político ni en Uruguay", dijo García este martes en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro. "La responsabilidad impone tomarla", agregó el senador sobre la sanción.

Blancos suspenden por dos años al edil Gonzalo Gómez y le piden que se aparte de la banca: también devolverá el dinero pago al asesor condenado por lavado

Dirigentes blancos también le pidieron al edil que, mientras dure la sanción, se aparte de su banca en la Junta Departamental de Montevideo , algo que deberá resolver el legislador, ya que la banca le pertenece.

"El Partido Nacional asumió con responsabilidad y tomó una decisión severa, justa, pero ni el echó la culpa a otros ni disminuyó la gravedad y quiere buscar una solución para adelante", afirmó García.

La polémica sobre el edil Gómez se originó a raíz de las derivaciones de la denominada "Operación Trazador", en la cual la Policía incautó más de 260 kilos de drogas, además de dinero en efectivo, armas y municiones. En el marco de dicho operativo judicial, fue condenado por delitos vinculados al lavado de activos Leiva, quien cobraba una retribución de $ 52 mil por asesor al edil, aunque no tenía tareas asignadas.

"Acá todos los partidos tenemos que saber que estas circunstancias pueden suceder. Y que al mismo tiempo acá tenemos una diferencia muy profunda con el Frente Amplio (FA) con respecto al financiamiento de los partidos. He escuchado por allí a las autoridades del FA que esto se arregla con más financiamiento público. Creo que no es buena cosa sacarle más plata a los bolsillos de los uruguayos para pagarle a la política", afirmó el senador. "Somos la idea de menos costo del Estado en la política", sentenció.

Gómez reconoció haber cometido un error al contratar al asesor. En sus declaraciones, admitió que la persona percibía una remuneración sin haber realizado tareas de asesoramiento asignadas, al tiempo que afirmó desconocer completamente cualquier actividad ilícita vinculada al involucrado.

Javier García, senador del Partido Nacional

Entre otros temas, García adelantó que citarán a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg a la Comisión de Salud Pública del Senado, esto debido a que en noviembre vence el financiamiento que el Fondo Nacional de Recursos le hace al Hospital de Clínicas para realizar los implantes cocleares, comentó el dirigente opositor.

"En Uruguay (esta práctica) se hace en dos lugares. Los públicos en el Hospital de Clínicas y los privados en un sanatorio privado. Al caer el financiamiento del Clínicas, va a ver un único centro privado. Nos parece muy importante que haya un centro de referencia público", según García.

El implante coclear consiste en la colocación de un dispositivo en el oído interno mediante el cual se mejora la audición en niños y adultos portadores de sordera profunda. "Se hacen más o menos unas 50 operaciones al año, mucho de ellos son niños, es una técnica que se hace para la sordera profunda", sentenció García.