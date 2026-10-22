Meteorólogo explicó por qué no se previó la tormenta que sorprendió a Montevideo este miércoles y qué fue lo que "complicó el panorama"

El meteorólogo Guillermo Ramis explicó este jueves por qué no anticipó la tormenta que sorprendió a Montevideo durante la tarde y noche del miércoles, cuando una célula de tormenta avanzó sobre la capital con intensa actividad eléctrica y provocó lluvias que afectaron, entre otros, a quienes se encontraban en el Estadio Centenario por el partido entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana .

En su columna habitual en Informativo Sarandí, Ramis reconoció que el fenómeno no aparecía en el modelo meteorológico que utiliza para elaborar sus pronósticos y admitió que pudo haber pasado por alto algunas señales que anticipaban su formación.

"No sé si fui yo que me descuidé o que no tuve en cuenta algo. El modelo que yo siempre uso no lo daba" , expresó el meteorólogo al ser consultado sobre las precipitaciones.

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Ramis explicó que durante el mediodía del miércoles había observado una célula de tormenta sobre el departamento de Colonia, pero que esta finalmente no llegó a Montevideo. Sin embargo, horas más tarde se desarrolló otro fenómeno que sí terminó afectando a la capital. "La que ayer complicó el panorama se formó sobre el sur de San José a eso de las seis de la tarde y avanzó sobre Montevideo" , detalló.

Según explicó, la tormenta estuvo acompañada de una importante actividad eléctrica y dejó aproximadamente 2,5 milímetros de lluvia en un período muy corto.

El meteorólogo también reconoció que no revisó las imágenes satelitales antes de retirarse de su trabajo, lo que le habría permitido advertir la formación de la célula de tormenta. "Por lo general no salgo rápido. Ayer a las seis salí y no me fijé en la imagen satelital, que ya estaba la célula de tormenta a esa hora", señaló.

En medio de las explicaciones, Ramis recurrió al humor y recordó una frase de un colega sobre las dificultades que enfrentan los meteorólogos cuando los pronósticos no se cumplen. "Un colega mío decía: los meteorólogos demoran cinco minutos en hacer el pronóstico y cinco horas en explicar por qué no se cumplió", comentó entre risas.

Qué pronostica Ramis para los próximos días

Más allá de lo ocurrido el miércoles, Ramis advirtió que las lluvias volverán a Montevideo durante la noche de este jueves, cuando se espera abundante nubosidad, precipitaciones y la posible formación de alguna célula de tormenta. La temperatura oscilará entre los 13 °C y los 20 °C.

Para el viernes anunció una mínima de 15 °C y una máxima de 21 °C, con chaparrones durante la mañana que desaparecerán rápidamente.

El sábado se espera un descenso de las temperaturas, con una mínima de 14 °C y una máxima de 17 °C. La jornada comenzará cubierta, con chaparrones y viento, pero mejorará durante la tarde, cuando aparecerá el sol.

El domingo, en tanto, será la jornada más fría del fin de semana, con temperaturas de entre 12 °C y 15 °C, chaparrones durante la mañana y vientos del sudeste. "A partir de las 16 ya no llueve más. Por lo menos acá en el sur", aseguró el meteorólogo sobre la evolución del tiempo durante el domingo.