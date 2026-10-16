Meteorólogo anunció cuándo llega el "calor intenso" a Uruguay con temperaturas "muy elevadas en todo el país"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que noviembre comenzará con "intenso calor" en Uruguay , con temperaturas muy elevadas en todo el territorio nacional y períodos de varios días consecutivos de calor, interrumpidos por episodios de lluvias importantes.

Durante su participación en Subrayado (Canal 10), el especialista fue consultado sobre las perspectivas meteorológicas para el comienzo del próximo mes y anticipó un cambio significativo respecto a las bajas temperaturas que se registrarán durante los próximos días.

"Bueno, mucho calor. Primero que nada, mucho calor. Noviembre va a arrancar con intenso calor, temperaturas muy elevadas en todo el país ", afirmó Cisneros.

El meteorólogo explicó que el próximo mes estará marcado por períodos de temperaturas elevadas que se extenderán durante varios días, aunque también habrá episodios de inestabilidad.

"La temperatura se eleva por cuatro a cinco días. Luego hay un episodio de lluvia, pero muy importante", adelantó.

Según detalló, las precipitaciones podrían extenderse durante uno o dos días, acompañadas de un leve descenso de las temperaturas.

De esta manera, noviembre alternará períodos de cuatro o cinco días de calor intenso con episodios de lluvias importantes, de acuerdo con el pronóstico del especialista. Cisneros también vinculó estas condiciones con las características del fenómeno de El Niño.

Antes del calor, heladas en Uruguay

Pese al panorama de temperaturas elevadas previsto para noviembre, Cisneros advirtió que Uruguay atravesará un nuevo episodio de frío durante el próximo fin de semana y el comienzo de la semana siguiente. "Vuelven las heladas agrometeorológicas", anunció.

El especialista explicó que las temperaturas a nivel del suelo podrían ubicarse en torno a los 0 °C durante la próxima semana. "El domingo de la noche tenemos temperaturas mínimas de cuatro a cinco grados prácticamente en todo el país", señaló.

Cisneros explicó que las bajas temperaturas responden a una situación de "bloqueo atmosférico" que está generando importantes nevadas en el sur argentino y favoreciendo el traslado de aire frío hacia Uruguay. Sin embargo, insistió en que el escenario cambiará rápidamente durante noviembre y diciembre, cuando se espera un aumento significativo de las temperaturas en el país.