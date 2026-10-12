"Estoy medio desconcertado": meteorólogo anunció cuándo volverá a salir el sol tras varios "días de invierno"

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que el tiempo gris, las bajas temperaturas y las precipitaciones continuarán durante buena parte de esta semana en Uruguay , mientras que el sol recién volvería a aparecer durante el próximo fin de semana .

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En su participación de este lunes en Informativo Sarandí, el especialista reconoció su sorpresa por las condiciones meteorológicas de los últimos días , especialmente por las temperaturas que se están registrando en plena primavera.

"Yo también estoy medio desconcertado, porque teóricamente con las fases cálidas del fenómeno del Niño, ahora tendríamos que tener buenas temperaturas. Estamos teniendo días de invierno ", afirmó.

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"Por lo menos hasta hoy las temperaturas son de invierno", agregó el meteorólogo, quien también hizo referencia a la persistencia de las lloviznas.

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Consultado sobre cuándo mejorarán las condiciones del tiempo, Ramis fue categórico: "No, hasta el sábado no aparece", en referencia al sol.

El meteorólogo explicó que la nubosidad y las precipitaciones se mantendrán durante los próximos días, con temperaturas máximas que no superarán los 18 °C en su pronóstico semanal.

Sin embargo, anticipó una mejoría para el fin de semana. "El sábado mezcla de nubes y sol y el domingo mezcla de nubes y sol", señaló.

Ramis también se refirió a la sensación de frío que se registra durante las noches y al efecto del viento en determinadas zonas de la ciudad. "De noche está bastante fresco, parece invierno, las temperaturas son bajas", sostuvo.

Además, explicó que existen lugares donde las calles canalizan el viento y provocan que su intensidad sea mayor.

El pronóstico de Guillermo Ramis para toda la semana

Durante su intervención en Informativo Sarandí, el meteorólogo detalló las temperaturas mínimas y máximas previstas para Montevideo durante los próximos siete días.

Lunes 12 de octubre: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C. Cubierto con lloviznas.

Martes 13 de octubre: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C. Cubierto.

Miércoles 14 de octubre: mínima de 13 °C y máxima de 17 °C. Cubierto con chaparrones.

Jueves 15 de octubre: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C. Cubierto con chaparrones.

Viernes 16 de octubre: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C. Cubierto con chaparrones.

Sábado 17 de octubre: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C. Mezcla de nubes y sol.

Domingo 18 de octubre: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C. Mezcla de nubes y sol.

De esta manera, el sábado 17 marcaría el comienzo de una mejoría, luego de una semana caracterizada por el cielo cubierto y las precipitaciones.

¿Cómo estará el verano en Uruguay? Lo que anticipó Guillermo Ramis

Durante la entrevista, Ramis también fue consultado sobre las perspectivas para el próximo verano, especialmente ante el comportamiento inusual de las temperaturas durante la primavera.

El meteorólogo adelantó que enero podría registrar precipitaciones inferiores a los valores habituales, aunque con temperaturas variables. "Yo pienso que enero va a andar bastante bien en materia de lluvia", señaló.

Al comparar las perspectivas con el verano de 2015-2016, sostuvo que las precipitaciones estarían "por debajo de lo que llueve normalmente".

En ese sentido, estimó que el promedio de lluvias para el país podría ubicarse en torno a los 85 milímetros, frente a valores habituales cercanos a los 100 milímetros.

Sobre las temperaturas, anticipó condiciones cambiantes, con jornadas de calor alternadas con otras más templadas. "Temperaturas altas. Y temperaturas un día así, un día más o menos primaveral, otro día con temperaturas agradables", expresó.