"Muchísimas complicaciones": meteorólogo lanzó una alarmante advertencia por "calor intenso" a partir de noviembre

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que a partir de noviembre podrían comenzar a registrarse episodios de "calor intenso" en Uruguay y la región, una situación que, según señaló, podría generar importantes consecuencias para la salud de la población.
En declaraciones a Subrayado (Canal 10), Cisneros manifestó su preocupación por las temperaturas previstas para los últimos meses del año y alertó sobre sus posibles efectos.
"Es muy complicado, no queremos dar otro titular porque es muy alarmante. El calor intenso va a traer muchísimas complicaciones a nivel de salud en nuestro continente, muy cercanos a nosotros. Por lo tanto, hay que andar con mucho cuidado", sostuvo.
El meteorólogo comparó el escenario que prevé para Sudamérica con las olas de calor registradas durante el verano en Europa y señaló que Brasil sería el país más afectado.
"Es lo mismo que pasó en el verano europeo, es muy probable que tengamos acá. El país que lo va a sufrir más es Brasil", afirmó.
En ese sentido, Cisneros también hizo referencia a una estimación de fallecimientos asociados al escenario de calor extremo, aunque no precisó el origen de esa proyección.
"Vamos a estar superando las 400.000 personas en el continente (...) noviembre y diciembre van a ser meses muy complicados", expresó.
Finalmente, el meteorólogo indicó que todo Uruguay estaría expuesto a condiciones similares durante ese período, sin diferencias significativas entre las distintas regiones del país.