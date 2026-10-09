"Muchísimas complicaciones": meteorólogo lanzó una alarmante advertencia por "calor intenso" a partir de noviembre

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que a partir de noviembre podrían comenzar a registrarse episodios de " calor intenso " en Uruguay y la región, una situación que, según señaló, podría generar importantes consecuencias para la salud de la población.

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En declaraciones a Subrayado (Canal 10), Cisneros manifestó su preocupación por las temperaturas previstas para los últimos meses del año y alertó sobre sus posibles efectos.

"Es muy complicado, no queremos dar otro titular porque es muy alarmante . El calor intenso va a traer muchísimas complicaciones a nivel de salud en nuestro continente, muy cercanos a nosotros. Por lo tanto, hay que andar con mucho cuidado ", sostuvo.

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El meteorólogo comparó el escenario que prevé para Sudamérica con las olas de calor registradas durante el verano en Europa y señaló que Brasil sería el país más afectado.

"Es lo mismo que pasó en el verano europeo, es muy probable que tengamos acá. El país que lo va a sufrir más es Brasil", afirmó.

En ese sentido, Cisneros también hizo referencia a una estimación de fallecimientos asociados al escenario de calor extremo, aunque no precisó el origen de esa proyección.

"Vamos a estar superando las 400.000 personas en el continente (...) noviembre y diciembre van a ser meses muy complicados", expresó.

Finalmente, el meteorólogo indicó que todo Uruguay estaría expuesto a condiciones similares durante ese período, sin diferencias significativas entre las distintas regiones del país.