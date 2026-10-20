Meteorólogo anunció "sol hasta el viernes" pero advirtió por la llegada de tormentas "muy fuertes": los detalles

Uruguay tendrá varios días de buen tiempo, con presencia de sol y temperaturas en ascenso, pero las condiciones cambiarán hacia el final de la semana . Los meteorólogos Nubel Cisneros y Mario Bidegain coincidieron en que las lluvias y tormentas regresarán el viernes 23 de octubre , aunque presentaron diferencias sobre cuánto durará la inestabilidad.

" Tenemos sol hasta el viernes ", aseguró en Subrayado (Canal 10) Nubel Cisneros, quien pronosticó temperaturas en ascenso durante los próximos días.

Por su parte, Bidegain destacó que Montevideo tendrá dos jornadas favorables antes del cambio de tiempo. " A disfrutar en Montevideo este par de días (MAR y MIE) soleados y con buenas temperaturas ", escribió el meteorólogo en su cuenta de X.

Meteorólogo recomendó aprovechar el sol de este lunes y anunció cuándo vuelven las lluvias a Uruguay

Según el pronóstico de Meteoblue compartido por Bidegain, Montevideo tendrá una máxima de 20 °C este martes 20 de octubre y de 22 °C el miércoles 21 , con mínimas de 9 °C y 11 °C, respectivamente. Para el jueves 22 también se espera una máxima de 22 °C, aunque con mayor nubosidad.

A disfrutar en #Montevideo (URU) este par de días (MAR y MIE) soleados y con buenas temperaturas !

El viernes 23 vuelven las tormentas y lluvias. Mejora a partir del sábado con descenso temperaturas y cielos cubiertos. Fuente: @meteoblue pic.twitter.com/TJPzna67cn — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 20, 2026

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Uruguay

Cisneros adelantó que el cambio de tiempo comenzará el viernes por la tarde y la noche, con lluvias y tormentas que ingresarán por el norte del territorio nacional y posteriormente se desplazarán hacia el resto del país. "Mucho cuidado, puntualmente fuertes y muy fuertes, fundamentalmente en la zona litoral y norte del país", advirtió el meteorólogo.

"El viernes de tarde ya comienza en el norte, tenemos tormentas y lluvias. Sábado, domingo y lunes", explicó.

De acuerdo con su pronóstico, la inestabilidad se extenderá durante el sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de octubre.

"Sol hasta el viernes", anunció Nubel Cisneros. Y agregó: "El fin de semana tormentas y lluvias". pic.twitter.com/VwI0i76Ba9 — Subrayado (@Subrayado) October 19, 2026

Bidegain, en cambio, anticipó un escenario diferente para el fin de semana. "El viernes 23 vuelven las tormentas y lluvias. Mejora a partir del sábado con descenso temperaturas y cielos cubiertos", señaló en X, citando como fuente a Meteoblue.

Qué temperaturas se esperan en Montevideo durante el fin de semana

Según el pronóstico de Meteoblue difundido por Bidegain, el viernes 23 se espera una máxima de 21 °C y una mínima de 17 °C, con probabilidad de tormentas y precipitaciones de entre 0 y 5 milímetros.

Para el sábado 24 se prevé un descenso de temperatura, con máxima de 17 °C y mínima de 15 °C, mientras que el domingo 25 la máxima bajará hasta los 15 °C y la mínima se ubicará en 12 °C. El lunes 26 continuará el ambiente fresco, con temperaturas de entre 11 °C y 15 °C.

De esta manera, aunque ambos meteorólogos coinciden en el regreso de las precipitaciones el viernes, la principal diferencia está en la evolución del tiempo durante el fin de semana: mientras Cisneros prevé lluvias y tormentas hasta el lunes, Bidegain anticipa una mejora desde el sábado, acompañada por un descenso de las temperaturas y cielos mayormente cubiertos.