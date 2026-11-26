Este sábado 28 de noviembre, desde la hora 17, el Estadio Centenario albergará la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras , delegaciones que ya desembarcaron este miércoles por la noche en Montevideo para preparar el encuentro que determinará al campeón de América.

Alrededor de 4 0.000 extranjeros estarán en Uruguay para acudir al partido definitivo de la Copa Libertadores, que cuenta con la entradas agotadas. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez , también arribó a Montevideo y el viernes lo hará Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El uruguayo Alexander Cacique Medina decidió que todo el plantel viaje a Uruguay para acompañar al equipo e n busca de su quinta Copa Libertadores , al igual que Abel Ferreira con Palmeiras .

El equipo argentino en sus redes sociales publicó imágenes del clima que se vive en Uruguay con la temática de la final y los colores del elenco de Estudiantes de La Plata, palpitando el gran partido.

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@EdelpOficial

Palmeiras, a su vez, también publicó imágenes de sus jugadores en el hotel, entre ellas del uruguayo Joaquín Piquerez, y de la delegación ya concentrada de cara a la gran final.

@Palmeiras

Cómo llegan Estudiantes y Palmeiras a la gran final

Existe una diferencia entre ambos equipos en la previa de esta final: Estudiantes de La Plata quedó afuera de los primeros 8 lugares de su zona de Torneo Clausura, por lo que no disputó los playoff.

En este escenario, su último partido fue el 7/11 ante Talleres y el 12/11 ante Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina, que se consagró campeón.

Por el lado de Palmeiras, el fin de semana pasado igualó ante Flamengo y el Mengão se consagró campeón del Brasileirao en su estadio.

A su vez, el martes 24/11 perdió por 3-0 ante Chapecoense, el último equipo y que descendió, pero con la particularidad que Abel Ferreira puso una formación completamente alternativa y sin ningún titular pensando en este partido.

El único antecedente oficial entre ambos, y también en Montevideo

Solo una vez en la historia, en torneos de Conmebol, Estudiantes y Palmeiras se enfrentaron y fue la final de la Copa Libertadores de 1968, justamente en el Estadio Centenario, donde el Pincha ganó la serie en tres partidos y su primer título internacional.

En ese entonces, el reglamento de la Conmebol establecía que la final se definía únicamente por puntos (2 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota), sin tener en cuenta la diferencia de goles.

El partido de ida lo ganó el cuadro argentino por 2-1, la revancha se la llevó el elenco carioca por 3-1, por lo que jugaron un partido desempate para definir al campeón y lo ganó por 3-1 Estudiantes de La Plata, que significo la primera copa de su historia que después la volvería a ganar en 1969, 1970 y 2009.