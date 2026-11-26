Este sábado 28 de noviembre, desde la hora 17, el Estadio Centenario albergará la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, delegaciones que ya desembarcaron este miércoles por la noche en Montevideo para preparar el encuentro que determinará al campeón de América.
Alrededor de 40.000 extranjeros estarán en Uruguay para acudir al partido definitivo de la Copa Libertadores, que cuenta con la entradas agotadas. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, también arribó a Montevideo y el viernes lo hará Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
El uruguayo Alexander Cacique Medina decidió que todo el plantel viaje a Uruguay para acompañar al equipo en busca de su quinta Copa Libertadores, al igual que Abel Ferreira con Palmeiras.
El equipo argentino en sus redes sociales publicó imágenes del clima que se vive en Uruguay con la temática de la final y los colores del elenco de Estudiantes de La Plata, palpitando el gran partido.
Palmeiras, a su vez, también publicó imágenes de sus jugadores en el hotel, entre ellas del uruguayo Joaquín Piquerez, y de la delegación ya concentrada de cara a la gran final.
Cómo llegan Estudiantes y Palmeiras a la gran final
Existe una diferencia entre ambos equipos en la previa de esta final: Estudiantes de La Plata quedó afuera de los primeros 8 lugares de su zona de Torneo Clausura, por lo que no disputó los playoff.
En este escenario, su último partido fue el 7/11 ante Talleres y el 12/11 ante Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina, que se consagró campeón.
Por el lado de Palmeiras, el fin de semana pasado igualó ante Flamengo y el Mengão se consagró campeón del Brasileirao en su estadio.
A su vez, el martes 24/11 perdió por 3-0 ante Chapecoense, el último equipo y que descendió, pero con la particularidad que Abel Ferreira puso una formación completamente alternativa y sin ningún titular pensando en este partido.
El único antecedente oficial entre ambos, y también en Montevideo
Solo una vez en la historia, en torneos de Conmebol, Estudiantes y Palmeiras se enfrentaron y fue la final de la Copa Libertadores de 1968, justamente en el Estadio Centenario, donde el Pincha ganó la serie en tres partidos y su primer título internacional.
En ese entonces, el reglamento de la Conmebol establecía que la final se definía únicamente por puntos (2 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota), sin tener en cuenta la diferencia de goles.
El partido de ida lo ganó el cuadro argentino por 2-1, la revancha se la llevó el elenco carioca por 3-1, por lo que jugaron un partido desempate para definir al campeón y lo ganó por 3-1 Estudiantes de La Plata, que significo la primera copa de su historia que después la volvería a ganar en 1969, 1970 y 2009.