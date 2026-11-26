Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 26 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Montevideo y Artigas.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 26 de noviembre
TARARIRAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde la vía ferrea hacia Ruta 1
- Desde: 26/11/2026 - 22:30 - Hasta: 27/11/2026 - 06:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red
TREINTA Y TRES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: barrio Centro,comprendido entre las calles Avenida Agustín Muñoz, Leonardo Olivera y Diego Lamas
- Desde: 26/11/2026 - 10:00 - Hasta: 26/11/2026 - 13:00
- Motivo Trabajos de mejora en la red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Frentistas a Av. 8 de Octubre entre Gobernador Viana y Pan de Azúcar
- Desde: 26/11/2026 - 09:00 - Hasta: 26/11/2026 - 15:00
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Motivo: rotura de tubería
- Zona afectada: entre Waldemar Hansen y Cno. Casavalle
- Desde: 26/11/2026 - 08:30 - Hasta: 26/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: entre Bvar. Jose Batlle y Ordóñez, Cno. Coronel Raíz, Cno. Ariel, Cno. Molinos de Raffo y Gustavo A. Becquer
- Desde: 26/11/2026 - 08:30 - Hasta: 26/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
RIVERA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Julio. M. Sosa.
- Desde: 26/11/2026 - 08:00 - Hasta: 26/11/2026 - 14:30
- Motivo: corte de energía
CDAD.DEL PLATA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: entre Aida y Paraná (Santa Mónica)
- Desde: 26/11/2026 - 07:30 - Hasta: 26/11/2026 - 10:30
- Motivo: mejora de red
LAVALLEJA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: José Pedro Varela
- Zona comprendida entre Uruguay entre Alberto Urrusty y Soriano
- Desde: 26/11/2026 - 07:30 - Hasta: 26/11/2026 - 11:00
- Motivo: rotura pieza especial
MINAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Obrero, las Delicias, Melvin Jones
- Desde: 26/11/2026 - 07:00 - Hasta: 26/11/2026 - 15:00
- Motivo: mejora de la red
ARTIGAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrios Villa Lola y Barrio Sur
- Desde: 26/11/2026 - 07:00 - Hasta: 26/11/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: entre Gral. José Garibaldi, Obro. Manuel Antonio de Castro y Careaga y Brig. Gral. Juan Antonio Lavalleja
- Desde: 26/11/2026 - 00:00 - Hasta: 26/11/2026 - 06:00
- Motivo: mejora de red