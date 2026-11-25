Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 25 de noviembre.

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Soriano, San José y Colonia del Sacramento.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 25 de noviembre RIVERA: afectación del normal suministro de agua potable

Zona afectada: Vicente Pereira

Desde: 25/11/2026 - 07:30 - Hasta: 25/11/2026 - 14:00

Motivo: corte de energía TRANQUERAS: afectación del normal suministro de agua potable