Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 25 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Soriano, San José y Colonia del Sacramento.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 25 de noviembre
RIVERA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Vicente Pereira
- Desde: 25/11/2026 - 07:30 - Hasta: 25/11/2026 - 14:00
- Motivo: corte de energía
TRANQUERAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: 1° de Mayo, Paul Harris, Dr. Juan. B. Diez, Elena Navarro
- Desde: 25/11/2026 - 11:00 - Hasta: 25/11/2026 - 17:30
- Motivo: corte de energía
PASO CARRASCO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Santiago Calcagno y Carrasco
- Desde: 25/11/2026 - 09:00 - Hasta: 25/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red
LIBERTAD: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad de San Luis
- Desde: 25/11/2026 - 09:00 - Hasta: 25/11/2026 - 11:00
- Motivo: mejora de red
COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Ferrando desde Casanello hasta la última calle contra la cantera
- Desde: 25/11/2026 - 09:00 - Hasta: 25/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red
PASO CARRASCO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Santiago Calcagno y Carrasco
- Desde: 25/11/2026 - 09:00 - Hasta: 25/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red
PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Nuevo Cantegril - calles Martín Pascual, Acuña de Figueroa, Roosevelt yCamacho
- Desde: 25/11/2026 - 08:30 - Hasta: 25/11/2026 - 12:30
- Motivo: mejora de red
SANTA CATALINA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda localidad de Sta. Catalina
- Desde: 25/11/2026 - 08:00 - Hasta: 25/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre Rambla Artigas (entre Calle 31 y calle 28) y entre Rambla Artigas y Calle 20.
- Desde: 25/11/2026 - 08:00 - Hasta: 25/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red