La representante de Puerto Rico , Jennifer Barreto , se consagró el martes como la nueva Miss Universo 2026 tras imponerse en la gala final del certamen, que se realizó en su país.

La candidata puertorriqueña obtuvo la corona después de superar las distintas instancias de la competencia y convencer al jurado durante la ronda de preguntas y respuestas, una de las etapas decisivas de la noche.

El podio quedó integrado por las representantes de República Dominicana y Venezuela , que ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Jennifer Barreto tiene 27 años, nació en Mayagüez y cuenta con formación académica en Psicología y Trabajo Social. Además de su carrera en los concursos de belleza, desarrolló una trayectoria profesional vinculada con la prevención de situaciones de violencia y la asistencia a familias militares.

En 2021 comenzó a trabajar para el Departamento del Ejército de Estados Unidos, en Fort Cavazos, Texas. Allí se desempeñó como educadora y especialista en respuesta a crisis dentro del Family Advocacy Program, un área dedicada a brindar apoyo ante situaciones de violencia doméstica y abuso infantil. También realizó estudios especializados en intervención en situaciones traumáticas, protección infantil y prevención del suicidio.

Su triunfo tuvo además un significado particular para la historia del concurso: se convirtió en la primera madre en ganar Miss Universo. Está casada con Yan Carlos Barreto Calderón y tiene una hija llamada Penélope.

Jennifer Barreto

Durante la instancia final, el jurado le preguntó qué valor humano no debería perderse ante el crecimiento de la inteligencia artificial. Barreto respondió: "Llegó a nuestras vidas para quedarse y lo más importante es utilizarla responsablemente. Si pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor es lo que hacemos nosotros. Por eso, no me preocupa cuán inteligente es la inteligencia artificial, sino cuán inteligentes somos para usarla".

La representante puertorriqueña recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025. Con este resultado, Puerto Rico consiguió su sexta victoria en el certamen internacional, después de dos décadas sin obtener el título: la última había sido la de Zuleyka Rivera, en 2006.

Miss Universo 2026: quiénes integraron el top 3 y cómo le fue a Uruguay

Miss Universo 2026

El cuadro de las tres primeras posiciones se completó con Melissa Núñez, de República Dominicana, quien quedó como primera finalista, y Clara Vegas, de Venezuela, que obtuvo el lugar de segunda finalista. El cuarto puesto fue para Bea Millan-Windorski, de Filipinas, mientras que Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, terminó quinta.

Por su parte, la representante de Uruguay, Lucía Piñeyro Lima, no consiguió ingresar entre las semifinalistas y quedó fuera de la competencia en la primera instancia de selección. La modelo, de 33 años y oriunda de Young, llegó al certamen con una trayectoria de 17 años en concursos de belleza.

Durante su participación, Piñeyro buscó mostrar la identidad cultural de su país a través de un traje típico diseñado por Mauro Gardela, con la colaboración de Jesús Marcano. El vestuario estuvo inspirado en el Carnaval uruguayo, la murga y el candombe, e incluyó un homenaje al músico Rubén Rada.

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La gala número 75 también dejó un anuncio relacionado con la próxima edición: la organización de Miss Universo confirmó que Costa Rica será la sede del concurso en 2027, por primera vez en la historia del país.