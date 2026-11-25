Un incendio de grandes dimensiones se registró en la madrugada de este miércoles en un depósito ubicado en la calle Martín García , a la altura de los números 1238 y 1236, en Montevideo, informó la Dirección Nacional de Bomberos .

Sobre las 02:00 de la madrugada, efectivos de la Unidad Operativa de Centro Cordón fueron alertados del siniestro a través del servicio de emergencias 911.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que el fuego estaba generalizado y afectaba la totalidad del establecimiento , una construcción tradicional de aproximadamente 2.500 metros cuadrados con techo liviano .

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Como consecuencia del incendio, el depósito sufrió pérdidas totales y gran parte de la estructura del techo colapsó.

Debido a la magnitud del siniestro, Bomberos debió solicitar refuerzos de personal y abastecimiento de agua. Esto permitió desplegar distintos frentes de ataque y trabajar con un importante caudal y presión de agua para evitar que las llamas se propagaran hacia las construcciones linderas.

No se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales, según informó Bomberos en un comunicado.

Bomberos investiga las causas del incendio

Ante los daños ocasionados por el fuego, se solicitó la intervención de un arquitecto de la Intendencia de Montevideo (IMM), cuya llegada al lugar está prevista para las 9:00 horas de este miércoles, con el objetivo de realizar una evaluación técnica de las estructuras afectadas.

En tanto, el Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos trabaja para determinar la causa y el origen del incendio.