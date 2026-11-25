La Cámara de Representantes aprobó este martes, por 51 votos en 99 , una moción que declaró insuficientes e insatisfactorias las explicaciones de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , durante la interpelación por el caso de la anestesista Inés Miralles .

El documento, al que accedió El Observador, consta de cinco puntos y contó con el respaldo de los diputados del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana.

La declaración fue aprobada tras el llamado a sala impulsado por el diputado herrerista Federico Casaretto , en el que la ministra debió dar explicaciones por su decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista condenada por homicidio culposo tras la muerte de Soledad Barrera en 2023.

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El texto consensuado por las bancadas opositoras no solo cuestionó la resolución adoptada por Lustemberg, sino que también respaldó la actuación posterior del Poder Ejecutivo , que revocó la medida tras un informe de la División Jurídica de Presidencia de la República.

Los cinco puntos de la moción aprobada por Diputados

En el primero de los cinco puntos, la Cámara de Representantes expresó “la solidaridad y empatía con la familia de Soledad Barrera, víctima fatal de una profesional de la salud en el desarrollo de su labor”.

En el segundo, los legisladores declararon “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias las escasas explicaciones” brindadas por la ministra durante la interpelación.

El tercer punto rechazó la decisión adoptada por Lustemberg en octubre de 2025, por la que disminuyó de cinco a tres años la sanción de inhabilitación impuesta a Miralles.

En el cuarto, en tanto, la oposición estableció una distinción entre la actuación de la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la de Presidencia de la República.

La moción subrayó la “acertada decisión posterior” del Poder Ejecutivo, en mérito del informe elaborado por la División Jurídica de Presidencia, de revocar la resolución dictada por el MSP “por arbitraria”.

El quinto y último punto de la declaración puso el énfasis en las condiciones que deben reunir quienes son designados para ejercer cargos ministeriales.

En concreto, el documento reivindicó la “dignidad personal y profesional que el cargo demanda, respaldo parlamentario que la Constitución consagra y confianza institucional, condiciones estas, indispensables para brindarle garantías a la población”.

La segunda vez que un ministro de Orsi queda sin respaldo de Diputados

Con la aprobación de la moción, Lustemberg se convirtió en la segunda ministra del gobierno de Yamandú Orsi en terminar una interpelación sin el respaldo político de la Cámara de Representantes.

El antecedente se remonta a comienzos de noviembre, cuando el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, fue interpelado por el diputado colorado Adrián Juri.

La declaración aprobada este martes no implica el cese de Lustemberg al frente de la cartera, cuya continuidad cuenta con el respaldo del gobierno.

En paralelo, los partidos Nacional, Colorado e Independiente e Identidad Soberana presentaron una moción de censura contra la ministra, una iniciativa de la que se desmarcó Cabildo Abierto, pese a haber acompañado los cinco puntos de la declaración aprobada por Diputados.