La Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) reclamó por el atraso en el pago de los salarios a los jugadores de Tacuarembó, Cerrito , y Uruguay Montevideo , estos dos últimos descendidos de la Segunda División Profesional a la Primera Divisional C , y exigió la "inmediata regularización" del asunto.

"Manifestamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre por parte de los clubes Cerrito, Tacuarembó y Uruguay Montevideo", marcó la Mutual en un comunicado publicado este martes por la noche.

El gremio aseguró que esta irregularidad "genera una afectación directa en los futbolistas y sus familias , comprometiendo su estabilidad económica y vulnerando sus derechos como trabajadores".

Para la Mutual es "inadmisible" que luego de que los clubes recibieran "los ingresos correspondientes a los derechos de televisión" tras el nuevo acuerdo que comenzó a regir en 2026, aún "persistan los incumplimientos salariales" , más cuando se trabajó en "la construcción de mecanismos que otorguen garantías y certeza de cobro a los futbolistas".

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"Este tipo de situaciones atentan directamente contra la credibilidad, la sostenibilidad y la profesionalización del fútbol uruguayo", remarcó MUFP, que exigió a los tres clubes implicados "la inmediata regularización" del pago de los salarios y le pidió a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que tome "las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se reiteren".

"El cumplimiento de las obligaciones salariales no puede quedar sujeto a la voluntad ni a las prioridades de cada institución. Cobrar por el trabajo realizado no es una concesión, es un derecho", sentenció el gremio, que por primera vez en el año señaló en un comunicado a distintos clubes por el atraso en el pago de salarios.

En mayo los futbolistas se habían declarado en "pre conflicto", por "el atraso en el pago de salarios de diversos clubes profesionales –sin mencionar ningún caso en específico–, los incumplimientos vinculados al cobro de créditos y reclamos relacionados con Cooper –que finalmente no jugó este año–, las condiciones de seguridad en distintos escenarios deportivos, y el funcionamiento efectivo de la Comisión de Seguridad y Estadios".

Dos días después se levantó el pre conflicto tras una reunión de las autoridades de la Mutual con la AUF, en la que los representantes de los jugadores notaron avances en el compromiso por la regularización de los salarios.