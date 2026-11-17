La crisis deportiva e institucional de Cerrito sumó un lamentable capítulo este martes por la mañana. A pocos días de haberse consumado su descenso a la Divisional C, algunos futbolistas del plantel principal encontraron sus vehículos vandalizados a la salida del entrenamiento en el Parque Maracaná.

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Según informó Rumbo al Ascenso, antes de la práctica, los jugadores habían recibido la indicación de no ingresar sus automóviles al predio donde los estacionan habitualmente por lo que debieron dejarlos en la calle.

Al finalizar la sesión matutina, Roberto Hernández y Jonathan Ferrari descubrieron sus coches con pintadas de distintos colores e insultos como "Perro", "Puto" y "Con Cerrito no" sobre la carrocería. Tras constatar los daños, ambos futbolistas radicaron la denuncia policial correspondiente.

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PINTADAS A LOS JUGADORES DE CERRITO



Los jugadores hoy en la mañana recibieron indicaciones qué debían dejar los autos afuera y al terminar la práctica vieron que el auto de Roberto Hernández y el de Jonathan Ferrari estaban pintados.



Ambos realizaron la denuncia… pic.twitter.com/pVWSwRpaqb — Rumbo al Ascenso (@elascensouy) November 17, 2026

El episodio ocurre en un clima de extrema tensión interna, ya que el plantel mantiene además un reclamo formal ante la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales por haberes impagos.

El descenso de Cerrito desde la Segunda división profesional a la Divisional C, resultó un golpe inesperado.

El conjunto auriverde había iniciado la temporada con aspiraciones de pelear el ascenso a Primera división e incluso llegó a ubicarse segundo, pero el sorpresivo cese del técnico Damián Enríquez desencadenó una debacle deportiva.