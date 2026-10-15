La Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y no podrá jugar ante Flamengo; Estudiantes acudirá al TAS

El entrenador uruguayo Alexander Cacique Medina sufrió un revés de último momento y es que la Conmebol rechazó la inscripción del futbolista Marcos Rojo para disputar las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata ante Flamengo , siendo esta noche el encuentro de ida en el estadio UNO .

Marcos Rojo fue fichado recientemente por el Pincha desde Racing ya que Estudiantes utilizó un cupo para incorporar en esta instancia de la Copa y, debido a que en el encuentro de ida no podrán contar con los defensores Leandro González Pirez y Tomás Palacios por suspensión, el club optó por repatriar al defensor argentino.

El defensor tuvo que involucrarse personalmente en la gestión para ser inscripto en lugar de Gabriel Neves , quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en su muñeca izquierda pero cuyo plazo de recuperación no era el que el reglamento establece para habilitar un cupo

El fichaje de Rojo en Estudiantes figura en el Comet desde el 9 de octubre, por lo que está habilitado para el campeonato local, pero en esta oportunidad la Conmebol rechazó su pedido de inscripción para la Copa Libertadores.

Argentina vs Uruguay: la AUF gestiona un nuevo clásico del Río de la Plata para la selección de Diego Forlán en noviembre; los detalles que se manejan

El comunicado de Estudiantes de La Plata

"El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.

El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos.

En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio.

En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto".

¿A qué hora juega hoy Estudiantes ante Flamengo y dónde verlo en vivo?

Una de las novedades para este encuentro son las bajas que tendrá el Flamengo, empezando por la de Giorgian De Arrascaeta que continúa en su recuperación de la fractura en su muñeca que sufrió con la selección uruguaya.

Además, se suma la lesión de Danilo que está en duda para la revancha, y la suspensión de Jorginho. Por el lado de Estudiantes, Fernando Muslera será titular y Tiago Palacios tiene chances de ser de la partida luego de regresar de su lesión el pasado fin de semana ante Central Córdoba por el torneo argentino.

El partido será a las 21:30 en el estadio UNO de La Plata y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.