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El ex Nacional Bruno Damiani, figura en la MLS: mirá la asistencia y los dos goles del uruguayo en la victoria del Philadelphia Union contra Chicago Fire

El delantero uruguayo anotó ocho goles en los últimos seis partidos del Philadelphia Union, que está invicto desde julio

15 de octubre de 2026 8:53 hs
Bruno Damiani celebra uno de sus goles contra el Chicago Fire

Bruno Damiani celebra uno de sus goles contra el Chicago Fire

Foto: Philadelphia Union

El exjugador de Nacional Bruno Damiani fue la figura del Philadelphia Union al convertir dos goles y aportar una asistencia en la victoria 3-1 contra el Chicago Fire, y superó la barrera de los diez goles en esta temporada de la MLS de Estados Unidos.

Los goles de Philadelphia llegaron todos en el segundo tiempo, luego de que en la primera mitad Maren Haile-Selassie abriera el marcador para Chicago, y que el defensor Jack Elliott se fuera expulsado para dejar al Union con uno más.

A los 49 Milan Iloski anotó el empate. Francis Westfield desbordó por derecha, centró al medio, y Damiani la desvió con una especie de taco que dejó a su compañero en la delantera solo frente al arco para empujarla y poner el 1-1.

Seis minutos después, el joven estrella Cavan Sullivan hizo una pared con Iloski para desbordar por izquierda y centrar al medio, donde otra vez apareció Damiani, que se anticipó con su zurda y colocó un lento remate cruzado que decretó el 2-1.

Encendido: el ex Nacional Bruno Damiani anotó un nuevo gol para el Philadelphia Union y lleva cuatro tantos en una semana por la MLS

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A los 67, el uruguayo recibió una pelota en el medio de la cancha y avanzó sin oposición hasta cerca de la medialuna, desde donde sacó un potente zurdazo que se metió contra el palo para marcar el 3-1.

Con estos dos tantos Damiani alcanzó los 11 goles en esta temporada de la MLS, en la que lleva jugados 29 partidos. En el total de la temporada el delantero formado en Nacional acumula 14 dianas y 3 asistencias en 34 encuentros, promediando un tanto cada 175 minutos.

Ocho de esas anotaciones las convirtió en los últimos seis partidos del Philadelphia, que pasó de ganar solo un partido en el primer semestre a estar invicto en la MLS desde julio con 12 victorias y dos empates.

Con esta racha el Union salió de los últimos lugares y ahora está sexto en la Conferencia Este con 45 puntos, en zona de clasificación a los playoffs. Chicago, que tuvo de titular a Robert Lewandowski, está cuarto con 48 unidades.

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