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"Si fuera el gobierno, estaría preocupado": nueva encuesta de Cifra muestra "estabilidad" en evaluación de Orsi, a quien 57% desaprueba y 24% aprueba

Poco más de la mitad de los uruguayos "no está conforme" con la gestión del presidente, dijo la directora de Cifra, Mariana Pomiés

15 de octubre de 2026 20:29 hs
Yamandú Orsi, imagen de archivo.&nbsp;

Yamandú Orsi, imagen de archivo. 

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

La consultora Cifra presentó este jueves en Telemundo una nueva encuesta de evaluación de gestión del presidente Yamandú Orsi, a quien 57% desaprueba y 24% aprueba, según la última medición realizada entre el 30 de setiembre y el 12 de octubre.

Los datos se completan con 13% que no aprueba ni desaprueba y otro 6% que no tiene opinión.

Estos números suponen, en palabras de la directora de Cifra, Mariana Pomiés, que "poco más de la mitad de los uruguayos no está conforme con la gestión del presidente".

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Si se compara con la última medición de esta empresa, el escenario en octubre es de "cierta estabilidad" porque no hubo "grandes variaciones" en los indicadores. Cabe aclarar, sin embargo, que en este sondeo no entraron el anuncio de una reducción de la pobreza y el de la inversión de Solaria.

Aunque la aprobación bajó dos puntos porcentuales, de 26% a 24%, esto está dentro del margen de error (de 3% aproximadamente), aclaró Pomiés.

El mes "muy crítico" en términos de desaprobación para Orsi fue junio (cuando alcanzó 65%), pero el escenario se revirtió con las sucesivas mediciones y "hoy hay cierta estabilidad", describió Pomiés.

Consultada entonces si esa "estabilidad" era una buena o mala noticia, Pomiés respondió que la desaprobación "es un número alto".

"Si fuera el gobierno, estaría preocupado. Aunque hemos visto un intento del gobierno por mostrar acciones", apuntó.

En ese sentido, incluyó los datos referidos a la baja de la pobreza en el primer semestre del año y al reciente anuncio de una inversión de US$ 5.700 por parte de la española Solaria para construir un parque de centro de datos en Florida, San José y Canelones.

Esta nueva inversión que genera fuentes de empleo (3.100 durante la construcción y otros 1.500 permanentes, según ha dicho el gobierno) ataca "temas que preocupan a la población", vinculados a "lo económico" y a las fuentes de trabajo.

Por eso, Pomiés consideró que, con estas cosas, el gobierno está "intentando" revertir el escenario adverso en la opinión pública.

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