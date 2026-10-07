Pobreza bajó en Uruguay y fue de 14,8% en el primer semestre de 2026

La pobreza en Uruguay , medida por ingresos, se ubicó en 14,8% en el primer semestre de 2026, según los datos divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadìstica (INE) .

En comparación se ubicó 2,9 puntos porcentuales por debajo de la estimación del mismo período del año pasado.

El informe explicó que de cada 1.000 personas hubo 148 que no superaron el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas para la elaboración del índice.

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Fuentes del INE dijeron a El Observador que la disminución de la pobreza se vincula a una inflación contenida y en torno a la meta de 4,5% establecida por el Banco Central BCU) . Agregaron que también pesaron los aumentos a las remuneraciones para los sectores más bajos, un aspecto que fue priorizado en la última ronda de Consejos de Salarios .

A su vez, el porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza terminó en 11,6% frente a 13,9% del mismo período del año anterior.

El INE informó también que la indigencia se ubicó en 1,2%, por debajo del 1,8% del primer semestre de 2025.

El informe explicó que el ingreso utilizado para el cálculo de los indicadores presentados, a diferencia del vector de ingresos que se utilizaba en la metodología anterior, no incluye el valor locativo ni las cuotas imputadas al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Agregó que la línea de pobreza se construye teniendo en cuenta la canasta básica alimentaria, el número de integrantes del hogar y la canasta básica no alimentaria.