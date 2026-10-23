Se consolidan los US$ 6 por kilo para los novillos gordos: la industria frigorífica pisa el acelerador

La oferta de ganado gordo va saliendo gradualmente, la demanda empuja y así se consolidan los valores . Con cierta disparidad entre plantas y también en la valorización de la hacienda por calidad, esta semana los US$ 6 por kilo fueron más corrientes para los novillos especiales y los lotes de animales de punta consiguen un diferencial de precios.

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“Estamos viendo el mercado con estabilidad, pero con muy buenos valores para los ganados especiales. El mercado en general está estable, pero los ganados buenos se están pagando por encima de la referencia”, comentó Gerónimo Brea, director de Escritorio Brea Saravia.

El presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), Otto Fernández, señaló que se mantiene una trayectoria alcista en el mercado, pero más moderada. “El mercado está firme, pero no hay una desesperación por subir los precios”, sostuvo.

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Mercado del ganado gordo con nuevas referencias y la industria midiendo cuánto está dispuesta a pagar

Con más plantas operando, en la última semana la faena vacuna fue la más alta desde principios de julio, con 44.399 cabezas.

Hay expectativa por la llegada de equipos kosher sobre fin de mes y comienzos de noviembre, en simultáneo al comienzo de la faena de corral con destino a cuota, que se estima no tendrá mayor incidencia sobre la conformación de precios.

El mercado internacional para la carne vacuna mantiene la firmeza.

Esta semana, en la feria SIAL, celebrada en París, quedó en evidencia cómo el mercado comienza a buscar alternativas para cubrir el espacio que deja Brasil tras su salida del mercado europeo. Tras un pico, los precios se moderan en Europa pero en niveles históricamente altos.

En las últimas semanas el precio promedio de exportación de la carne vacuna en 30 días móviles se ha estabilizado en el eje de US$ 6.000 por tonelada.

El último dato preliminar publicado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) fue de US$ 5.972 por tonelada y en la última semana se situó en US$ 7.439.

Reposición a dos velocidades

En el mercado de reposición predomina la firmeza en los remates virtuales, aunque es más difícil juntar las puntas en los negocios particulares.

Las pretensiones de precios de los vendedores se enfrentan a un posicionamiento algo más cauteloso de los compradores.

En ese sentido, Fernández señaló que los negocios en el campo están “algo más trancados” mientras que en las pantallas son más fluidos, en un octubre con mucha expectativa climática, “esperando que se instale la primavera que todavía no ha empezado con fuerza”.

En el remate de Pantalla Uruguay esta semana los terneros y las terneras hicieron promedios récord.

También los lotes mixtos y los novillos de más de 3 años.

Los terneros promediaron US$ 4,36 por kilo, un máximo histórico para el consorcio con un alza de 4,6% frente al remate anterior y un promedio de US$ 880 al bulto.

Las terneras alcanzaron los US$ 4,18 promedio por kilo, una suba de 2,1% frente al remate previo también marcando un nuevo récord.

En la subasta de Lote 21 este jueves los terneros generales promediaron US$ 4,61 por kilo, 1,2% abajo del remate anterior, y US$ 852 al bulto.

Las terneras, por su parte, hicieron un promedio de US$ 4,18 por kilo, 1% arriba del remate anterior y US$ 825 al bulto.

La demanda “está realmente muy pujante, muy participativa, con la exportación también operando”, comentó Juan Andrés Dutra, director de Dutra Hermanos, integrante del consorcio.

El mercado ganadero cruza octubre con plena firmeza y una demanda más activa que sostiene los valores tanto en el ganado gordo como en la reposición.

Los precios internacionales encuentran estabilidad y la mirada a corto plazo está puesta en la evolución del clima en esta primavera marcada por los efectos de El Niño.