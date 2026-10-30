La explicación de por qué hay solo un jugador de Nacional y seis de Peñarol en la convocatoria de Diego Forlán a la selección uruguaya sub 20

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo pública este viernes la nómina de 34 futbolistas convocados por Diego Forlán para entrenar con la selección uruguaya sub 20 del 2 al 4 de noviembre en el Complejo Uruguay Celeste. La lista, con representantes de 13 instituciones locales, llamó de inmediato la atención por el marcado contraste entre los grandes: mientras Peñarol cuenta con seis futbolistas citados, Nacional apenas registra uno.

El conjunto mirasol lidera la presencia en el llamado junto a Montevideo City Torque con seis convocados cada uno, seguido de cerca por Albion con cinco.

En el caso de los carboneros figuran Paulo Da Costa, Rodrigo Álvez, Facundo Álvez, Valentín Rivera, Julio Daguer y Brian Barboza.

Por su parte, la solitaria presencia de un futbolista de Nacional en la citada lista de Diego Forlán para la selección uruguaya sub 20 es la del juvenil Santiago Ricca, quien no tiene minutos en Primera división.

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La escasa representación de los tricolores tiene una explicación directa y formal: el club solicitó de manera expresa que Luciano González, Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez no fueran incluidos para estas últimas convocatorias para mantenerlos a disposición del primer equipo de Daniel Carreño.

A ello se añade la baja obligada de Luciano Rodríguez, habitual titular de Primera división, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha frente a Liverpool y se perderá el Campeonato Sudamericano de principios de 2027.

La lista que dio a conocer Diego Forlán a través de la AUF: