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La explicación de por qué hay solo un jugador de Nacional y seis de Peñarol en la convocatoria de Diego Forlán a la selección uruguaya sub 20

Los 34 futbolistas están citados el próximo lunes 2 en el Complejo Uruguay Celeste para seguir con la preparación para el Campeonato Sudamericano de enero

30 de octubre de 2026 17:55 hs
Diego Forlán dirigió a la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay

Diego Forlán dirigió a la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay

FOTO: @Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo pública este viernes la nómina de 34 futbolistas convocados por Diego Forlán para entrenar con la selección uruguaya sub 20 del 2 al 4 de noviembre en el Complejo Uruguay Celeste. La lista, con representantes de 13 instituciones locales, llamó de inmediato la atención por el marcado contraste entre los grandes: mientras Peñarol cuenta con seis futbolistas citados, Nacional apenas registra uno.

El conjunto mirasol lidera la presencia en el llamado junto a Montevideo City Torque con seis convocados cada uno, seguido de cerca por Albion con cinco.

En el caso de los carboneros figuran Paulo Da Costa, Rodrigo Álvez, Facundo Álvez, Valentín Rivera, Julio Daguer y Brian Barboza.

Por qué hay un solo futbolista de Nacional

Por su parte, la solitaria presencia de un futbolista de Nacional en la citada lista de Diego Forlán para la selección uruguaya sub 20 es la del juvenil Santiago Ricca, quien no tiene minutos en Primera división.

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La escasa representación de los tricolores tiene una explicación directa y formal: el club solicitó de manera expresa que Luciano González, Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez no fueran incluidos para estas últimas convocatorias para mantenerlos a disposición del primer equipo de Daniel Carreño.

A ello se añade la baja obligada de Luciano Rodríguez, habitual titular de Primera división, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha frente a Liverpool y se perderá el Campeonato Sudamericano de principios de 2027.

La lista que dio a conocer Diego Forlán a través de la AUF:

Jugador Equipo
Paulo Da Costa Peñarol
Felipe Ortíz Deportivo Maldonado
Emiliano Fleitas Boston River
Ian Colina River Plate
Renzo Rodríguez Racing
Francisco Sorondo Defensor Sporting
Yury Oyarzo Racing
Bautista Pérez Albion
Nahuel López Progreso
Santiago Ricca Nacional
Fernando Formoso Mdeo. City Torque
Lautaro Navarro Defensor Sporting
Alan Torterolo Defensor Sporting
Valentino Würth Mdeo. City Torque
Kevin Bitancourt Albion
Leandro Azurez River Plate
Thomas Sorensen Albion
Ahmed Njankouo River Plate
Mateo Alcoba Albion
Pablo Cardozo Danubio
Rodrigo Álvez Peñarol
Damián García Danubio
Ezequiel Amaro Mdeo. City Torque
Facundo Álvez Peñarol
Tomás Shaw Mdeo. City Torque
Facundo Martínez Mdeo. City Torque
Valentín Rivera Peñarol
Benjamín García Mdeo. City Torque
Julio Daguer Peñarol
Joaquín Pintos Liverpool
Pablo Alcoba Albion
Brian Barboza Peñarol
Agustín López Wanderers
Samuel Gallo Racing

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