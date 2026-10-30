Cardellino en Quedó Picando: calificó con "7 u 8" la actuación de los jueces este año en la Liga Uruguaya, y analizó las polémicas de Nacional y de Peñarol

Juan Cardellino , integrante de la comisión de arbitrajes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), abordó todos los temas de actualidad en una entrevista que brindó con el programa Quedó Picando, en el streaming de El Observador, calificó con “7 u 8 puntos” la actuación de los árbitros en esta temporada y abordó algunas polémicas de las últimas semanas.

Consultado sobre el puntaje que le otorgaría al arbitraje en esta temporada 2026, dijo: “ Nunca voy a poner un 10 , porque siempre se puede lograr más. En términos generales estamos entre un 7 y 8 siendo exigentes , sabiendo que podemos dar más”.

Valoró el buen año con el que termina del arbitraje en la Liga Uruguaya, dijo que para las finales se agregará el AVAR2 , para completar un equipo de siete árbitros para cada partido decisivo, pero no se implementará el quinto árbitro en cancha, era una aspiración de la comisión de arbitrajes.

En una entrevista que había brindado a Quedó Picando en abril , en el inicio de la temporada Cardellino expresó que en la comisión de arbitrajes no estaban satisfechos con los jueces y que tenían otras expectativas para el inicio del año.

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Seis meses después hizo una evaluación comparando con aquella autocrítica: “En aquel momento se dieron algunas situaciones que, como decías, protestaron, y eso nos hace cierta autocrítica y decir: 'Bueno, hay cosas que de repente hay que replantearse, ver de ajustar, hablar con los árbitros', que son los que están en la cancha, los que de alguna manera defienden nuestro trabajo. A partir de ahí, creo que se logró normalizar y conseguir el objetivo que esperamos, que es que de repente a lo largo del año el arbitraje no ha sido tan cuestionado. Nosotros tenemos que hacer nuestro análisis en función de lo que vemos”.

No fue penal la falta que reclamó Deportivo Maldonado ante Nacional

Cardellino brindó la explicación de la cúpula arbitral de la AUF al penal que protestó Deportivo Maldonado sobre Nacional.

Primero dijo por qué publicaron el video de una sanción que no se cambió: "Normalmente, nosotros como procedimiento no publicamos los clips que no son cambio de decisión. Este es un ejemplo de los que de alguna manera mostramos porque generó algún tipo de impacto y para entender la decisión arbitral, se publicó".

¿Por qué no fue penal? "Son de las situaciones que, a pesar de que exista un contacto, usando las consideraciones reglamentarias debería de entenderse como no sancionable. El primer elemento (Coates) es el que juega el balón, y el segundo elemento es que el jugador no tiene otra cosa que hacer más que posicionar su pie en el piso; en ese momento es cuando se encuentra con el pie del rival que se lo pone abajo".

Por eso la comisión de arbitrajes entendió que no fue penal.

El VAR debió llamar a Matonte en Peñarol vs Juventud y expulsar a Alegre

En el partido Peñarol vs Juventud se planteó una jugada polémica, en la que Lionel Jaime detuvo el juego tras una dura entrada de Alegre sobre Barrandeguy, quien quedó tendido en el césped. Esa situación promovió el reclamo de Javier Cabrera al futbolista argentino, quien terminó llorando a raíz de lo ocurrido.

En esa jugada, el árbitro Matonte no vio la infracción. No sancionó nada.

Al analizar la jugada, Cardellino explicó: “Como departamento de arbitraje entendemos que esta situación es de tarjeta roja y debió llamar el VAR para revisar la jugada".

La presión que ejercen los dirigentes y cómo la reciben los jueces

Consultado sobre la presión de los dirigentes de los clubes, especialmente de Nacional y de Peñarol, dejó estas cuatro frase:

“El árbitro que de alguna manera sienta las presiones, no puede ser árbitro”.

“Si a través de esos comentarios los dirigentes pretenden que los árbitros se sientan sensibilizados, no lo van a poder conseguir”.

“Cuando vienen a nuestra casa hay que mantener el respeto, porque nosotros respetamos a ellos”, dijo Cardellino para explicar que cuando reciben a los dirigentes siempre hablan en buenos términos, independientemente al tono del reclamo de los dirigentes en sus exposiciones públicas y en sus críticas a los árbitros.

“Siempre que podamos defender a los árbitros los vamos a defender, porque somos los únicos que podemos defenderlos”.

Aquí podés mirar el programa completo de Quedó Picando: