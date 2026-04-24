Juan Cardellino dijo que en el Colegio de Árbitros no están "satisfechos" con el rendimiento de los jueces en el arranque de 2026: "Teníamos otras expectativas"

Juan Cardellino , uno de los referentes del Colegio de Árbitros e integrante del Departamento de Arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dijo en una entrevista con Quedó Picando que no están "plenamente satisfechos" con el rendimiento de los jueces en este comienzo de la temporada 2026, y marcó que este jueves tuvieron una reunión con el equipo de referís para tratar la "consistencia" en las decisiones.

"Para una evaluación, podría decir que no estamos plenamente satisfechos, teníamos otras expectativas" , aseguró el exárbitro en una entrevista con el nuevo programa deportivo del streaming de El Observador.

Cardellino contó que recién llegaba de "una reunión" con el equipo arbitral de Primera División , donde aprovecharon para hacer un "ajuste especial" en "algunas situaciones que nos han generado cuestionamientos, sobre todo en la consistencia de las decisiones, que era uno de los puntos fundamentales al principio de año".

Consultado sobre qué situaciones generaron dudas en el Colegio, el integrante del organismo confesó que la principal preocupación es el "área penal" , ya que es "el alma de los árbitros, donde no pueden perder nada" . Allí han visto "algunas decisiones con poco contenido" , lo que lleva a "cuestionamientos" por parte de los jugadores, los equipos y la prensa.

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El exjuez también se refirió a la importancia actual del VAR en el arbitraje, y marcó que hoy "quizás sea demasiado" el nivel de "sensibilidad" que tienen los árbitros por "la cantidad de información que tienen, la cantidad de elementos técnicos también", lo que hace que "entren tan en profundidad en algunas acciones, que terminen yendo por el camino que no hay que ir".

También indicó que muchas veces los árbitros encargados del VAR le ponen "lupa" a determinadas situaciones, y mientras más al detalle se meten "van encontrando cosas que cada vez lo van metiendo más y después se hace difícil salir de ahí".

La entrevista completa de Juan Cardellino con Quedó Picando la podés repasar aquí: