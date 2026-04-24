Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

River Plate está interesado en el uruguayo Mauro Arambarri por pedido expreso del Chacho Coudet

En Argentina informan que el Chacho Coudet pidió al uruguayo Mauro Arambarri para River Plate y que ya hubo una reunión entre las partes

24 de abril de 2026 9:36 hs
Mauro Arambarri de Getafe

Mauro Arambarri de Getafe

FOTO: EFE

River Plate no atraviesa un buen presente, pese a que Eduardo Chacho Coudet ganó sus primeros siete compromisos desde que asumió como entrenador, todavía no se ve un gran rendimiento futbolístico que se agravó aún más luego de la derrota en el Superclásico frente a Boca Juniors, por lo que ya se empieza a ver el próximo mercado de pases.

Si algo quedó en evidencia en River tras la derrota en el Superclásico ante Boca es que al plantel le faltan variantes y un buen recambio para poder competir por las competencias domésticas y la Copa Sudamericana, por lo que el Chacho Coudet ya empieza a pensar en los refuerzos que le gustaría en el próximo mercado.

Evidencias que explican por qué el Chacho ya puso algunos nombres sobre la mesa de cara al mercado de pases de mitad de año y el primero es el del uruguayo Mauro Arambarri, actualmente en el Getafe de España, y por quien ya hubo sondeos iniciales.

Mauro Arambarri en el radar de River Plate por pedido del Chacho Coudet

El mediocampista uruguayo de 30 años fue pedido expresamente por el Chacho, que valora su polifuncionalidad y su capacidad de aportar en ambas áreas. Emblema del Getafe, llegó a España en 2017 tras un paso con poco protagonismo por el Burdeos, de Francia, y tuvo sus orígenes futbolísticos en Defensor Sporting.

Miguel Merentiel anotó en la goleada de Boca Juniors ante Defensa y Justicia; mirá el video

El árbitro del VAR del Superclásico argentino habló del polémico penal no sancionado a River Plate: "Es una jugada gris"

Según informa Tyc Sports desde Argentina, ya hubo una comunicación entre Coudet y el propio Arambarri, e incluso Enzo Francescoli tuvo un encuentro presencial en el Monumental con gente allegada al futbolista.

mauro arambarri.jpg
Mauro Arambarri, en la mira de River Plate por pedido de Coudet

Mauro Arambarri, en la mira de River Plate por pedido de Coudet

Aún sin oferta formal, se deslizaron los primeros esbozos de contrato y hubo buena predisposición de ambas partes para llegar a un acuerdo y que el traspaso llegue a buen puerto. El siguiente paso es iniciar negociaciones con el club español.

Aníbal Moreno y Fausto Vera son los dos mediocampistas centrales de River, pero al equipo le faltan variantes de volantes que puedan pisar el área. Por eso, Tomás Galván fue titular en todos los partidos del año y ahora se sumó tras su lesión Giuliano Galoppo, que es la otra variante para el puesto. Justamente ahí es donde el uruguayo podría pelear por un lugar.

Su cotización, según el sitio especializado Transfermarkt, es de 10 millones de euros y su contrato vence a mediados de 2028. A pesar de la buena predisposición del jugador, el escenario hace creer que a River no le será fácil sacarlo de su actual club, en parte por que el Millonario viene de gastar grandes cantidades en mercados anteriores y busca cuidar su economía.

Las más leídas

Venta de futbolistas en el mercado uruguayo: Liverpool lidera el ranking, Nacional recaudó el doble que Peñarol y Defensor Sporting, y Boston River completa el top 5

Se vendió la camiseta de Nacional utilizada en la final de la Copa Libertadores 1980 que fue subastada en Inglaterra: comprador pagó 16 veces su precio original

Las versiones de Nacional y Peñarol sobre los incidentes del clásico, las posibles sanciones y el tremendo impacto sobre los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La formación de Peñarol para enfrentar a Wanderers con la vuelta de Matías Arezo y una baja más: Eduardo Darias, lesionado en el sóleo

Temas

River Plate Chacho Coudet Mauro Arambarri Copa Sudamericana

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos