River Plate está interesado en el uruguayo Mauro Arambarri por pedido expreso del Chacho Coudet

River Plate no atraviesa un buen presente, pese a que Eduardo Chacho Coudet ganó sus primeros siete compromisos desde que asumió como entrenador, todavía no se ve un gran rendimiento futbolístico que se agravó aún más luego de la derrota en el Superclásico frente a Boca Juniors , por lo que ya se empieza a ver el próximo mercado de pases.

Si algo quedó en evidencia en River tras la derrota en el Superclásico ante Boca es que al plantel le faltan variantes y un buen recambio para poder competir por las competencias domésticas y la Copa Sudamericana , por lo que el Chacho Coudet ya empieza a pensar en los refuerzos que le gustaría en el próximo mercado.

Evidencias que explican por qué el Chacho ya puso algunos nombres sobre la mesa de cara al mercado de pases de mitad de año y el primero es el del uruguayo Mauro Arambarri , actualmente en el Getafe de España , y por quien ya hubo sondeos iniciales.

El mediocampista uruguayo de 30 años fue pedido expresamente por el Chacho, que valora su polifuncionalidad y su capacidad de aportar en ambas áreas . Emblema del Getafe, llegó a España en 2017 tras un paso con poco protagonismo por el Burdeos, de Francia, y tuvo sus orígenes futbolísticos en Defensor Sporting.

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Según informa Tyc Sports desde Argentina, ya hubo una comunicación entre Coudet y el propio Arambarri, e incluso Enzo Francescoli tuvo un encuentro presencial en el Monumental con gente allegada al futbolista.

mauro arambarri.jpg Mauro Arambarri, en la mira de River Plate por pedido de Coudet Foto: EFE

Aún sin oferta formal, se deslizaron los primeros esbozos de contrato y hubo buena predisposición de ambas partes para llegar a un acuerdo y que el traspaso llegue a buen puerto. El siguiente paso es iniciar negociaciones con el club español.

Aníbal Moreno y Fausto Vera son los dos mediocampistas centrales de River, pero al equipo le faltan variantes de volantes que puedan pisar el área. Por eso, Tomás Galván fue titular en todos los partidos del año y ahora se sumó tras su lesión Giuliano Galoppo, que es la otra variante para el puesto. Justamente ahí es donde el uruguayo podría pelear por un lugar.

Su cotización, según el sitio especializado Transfermarkt, es de 10 millones de euros y su contrato vence a mediados de 2028. A pesar de la buena predisposición del jugador, el escenario hace creer que a River no le será fácil sacarlo de su actual club, en parte por que el Millonario viene de gastar grandes cantidades en mercados anteriores y busca cuidar su economía.