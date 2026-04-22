El árbitro del VAR del Superclásico argentino habló del polémico penal no sancionado a River Plate: "Es una jugada gris"

Boca Juniors se quedó con el Superclásico del fútbol argentino frente a River Plate en el estadio Monumental el pasado domingo, gracias al gol de penal de Leandro Paredes , pero aún se debate la polémica acción del final del encuentro en la que el Millonario reclamó penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta y que el VAR no llamó.

En la última acción del partido, tras un centro frontal al área de Boca Juniors, el defensor de River Lucas Martínez Quarta quiso elevarse para buscar esa pelota pero sintió un empujón por la espalda de Lautaro Blanco , y el futbolista cayó al piso y todo el estadio pidió penal que el árbitro Darío Herrera no sancionó, como tampoco lo llamó el VAR.

Este miércoles, Héctor Paletta , el árbitro encargado del VAR en el Superclásico, rompió el silencio y explicó sus motivos en diálogo con C5N: " Toda la evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo . Era una jugada gris", empezó diciendo.

" Un equipo arbitral de campo valoró que hubo un contacto , que ese contacto no tuvo la suficiente fuerza . Yo en las cámaras coincidía, no tuve evidencia de un error claro", explicó. Y agregó: "Somos un equipo, tanto en campo como en cabina, yo soy el responsable de la cabina, pero el responsable máximo de todo el equipo es el árbitro principal. Me gusta respaldar siempre la decisión de árbitro de campo", manifestó.

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Posteriormente, explicó cómo vio la jugada desde la cabina: "Yo en las ímagenes coíncidia, no tenía evidencias de un elefante, como nosotros le llamamos. Sigo sosteniendo que, hay una imagen que parece más, pero es muy poca evidencia para corregir esa decisión de campo".

Penal Boca-River El polémico penal que el VAR no llamó en el Superclásico

"Yo coincido que el brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalda cuando Martínez Quarta, que mide 1,80 metros y pesa 80 kilos, se está desplazando hacia atrás. En cuanto siente el brazo exagera la caída. Martínez Quarta se tira en el piso, se toma la espalda, parecía que le habían pegado en la espalda. Toda la evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo. Era una jugada gris", agregó.

Por último, Paletta sentenció: "Sostengo que no fue penal. Veo el contacto, manos en la espalda, y veo la exageración de la caída de Martínez Quarta. Cuando empieza a caerse Martínez Quarta, cuando siente ese contacto, hay un estiramiento del brazo de Blanco".