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Nacional vs Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: día, hora y por dónde verlo

Nacional y Peñarol vuelven a enfrentarse este miércoles en el Polideportivo del Gran Parque Central por importantes puntos en juego en busca del número 1 para los playoffs

21 de abril de 2026 16:38 hs
James Feldeine

James Feldeine

Foto: @LUB_Uy

Nacional y Peñarol se enfrentarán este miércoles a la hora 21.15 en partido correspondiente a la segunda rueda de la Liguilla (ronda título) de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El partido se jugarán en el Polideportivo del Gran Parque Central.

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Nacional no podrá contar con Gianfranco Espíndola, suspendido.

La quita de tres puntos comprometió la posibilidad de que Peñarol termine como número 1 de los playoffs. Nacional y Aguada tiene chances de pasarlo.

El clásico se verá por VTV Plus en la señal de AntelTV y en streaming por BasquetPass.

Las posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol 47 (29 partidos jugados). Máximo que puede llegar: 53. Mínimo: 50

Hebraica Macabi y Malvín 46 (30 partidos jugados). Máximo: 50. Mínimo: 48

Nacional 45 (28 partidos jugados). Máximo: 53. Mínimo: 49

Aguada 45 (29 partidos jugados). Máximo: 51. Mínimo. 48

Defensor Sporting 44 (30 partidos jugados). Máximo: 48. Mínimo: 46

Partidos que le quedan a cada equipo

Peñarol: Nacional, Malvín y Hebraica Macabi

Hebraica Macabi: Nacional y Peñarol

Malvín: Peñarol, Aguada

Nacional: Peñarol, Aguada, Hebraica Macabi y Defensor Sporting

Aguada: Nacional, Defensor Sporting y Malvín

Defensor Sporting: Aguada y Nacional

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