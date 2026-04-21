Nacional vs Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: día, hora y por dónde verlo

Nacional y Peñarol se enfrentarán este miércoles a la hora 21.15 en partido correspondiente a la segunda rueda de la Liguilla (ronda título) de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
El partido se jugarán en el Polideportivo del Gran Parque Central.
Ambos rivales vienen de jugar el 8 de abril, por la primera rueda de la Liguilla, con triunfo de Nacional en el Palacio Peñarol por 78-71.
Por incidentes generados por sus hinchas en ese partido, Peñarol fue castigado con quita de tres puntos, una multa de $ 156.257 (24 unidades indexadas) y siete partidos a puertas cerradas en el Palacio Peñarol.
Nacional no podrá contar con Gianfranco Espíndola, suspendido.
La quita de tres puntos comprometió la posibilidad de que Peñarol termine como número 1 de los playoffs. Nacional y Aguada tiene chances de pasarlo.
El clásico se verá por VTV Plus en la señal de AntelTV y en streaming por BasquetPass.
Las posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Peñarol 47 (29 partidos jugados). Máximo que puede llegar: 53. Mínimo: 50
Hebraica Macabi y Malvín 46 (30 partidos jugados). Máximo: 50. Mínimo: 48
Nacional 45 (28 partidos jugados). Máximo: 53. Mínimo: 49
Aguada 45 (29 partidos jugados). Máximo: 51. Mínimo. 48
Defensor Sporting 44 (30 partidos jugados). Máximo: 48. Mínimo: 46
Partidos que le quedan a cada equipo
Peñarol: Nacional, Malvín y Hebraica Macabi
Hebraica Macabi: Nacional y Peñarol
Malvín: Peñarol, Aguada
Nacional: Peñarol, Aguada, Hebraica Macabi y Defensor Sporting
Aguada: Nacional, Defensor Sporting y Malvín
Defensor Sporting: Aguada y Nacional