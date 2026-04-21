Sebastián Eguren, mánager de Nacional, en Quedó Picando: los "40 millones" en ventas, las salidas de entrenadores y las "tres entrevistas" con Jorge Bava

El director deportivo de Nacional , Sebastián Eguren , aseguró que el tricolor logró embolsar "casi 40 millones de dólares " en ventas en los últimos dos años, y habló sobre las distintas salidas de entrenadores que ha sufrido el club desde que llegó al cargo dos años atrás en una entrevista con Quedó Picando , el nuevo programa de deportes del streaming de El Observador.

En primer lugar, el mánager del bolso reconoció que vivió "años duros" en su cargo , sobre todo tras el fallecimiento de Juan Izquierdo en 2024 , aunque ese momento le permitió ver a un "club muy unido" en las situaciones difíciles.

Tras ello, Eguren explicó que no le puede poner "un puntaje" a su gestión porque esta tiene "muchas aristas", y valoró que entre estas está que hay "más chicos del club en el primer equipo" , debido a la mejora de unas juveniles que volvieron a ganar la tabla general de Formativas en 2025. En otra de esas puntas, remarcó que el club "ya casi tiene vendidos estos dos años por 40 millones de dólares", tanto en jugadores del club como con "inversiones" en futbolistas como Julián Millán.

Por otra parte, Eguren lamentó que un debe de su gestión son los cambios de entrenadores, que "tienen que ser de alguna manera potenciadores" de los futbolistas , tener un "modelo de juego donde se adapten", y "además ganar".

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"Es una exigencia alta para los entrenadores, sobre todo porque como nos pasó este año, se nos complica cuando se pierden muchos partidos y uno se ve ya muy alejado y hay que cambiar. Y en eso sí, no solamente es para el club, sino para mí y para todos los que estamos dentro de de Nacional y el área deportiva, hay que encontrar un lugar de equilibrio para que las exigencias por lo menos las podamos mantener por más tiempo. No es fácil", explicó.

"Hay que ser gran conocedor de las de las personas las cuales toman las riendas del plantel y a su vez este que estén claros los lineamientos", continuó Eguren, que lamentó que a veces en el club los tiempos son muy cortos para realizar ese análisis. En ese sentido, destacó que tuvo "tres entrevistas en diferentes momentos" con Jorge Bava, por lo que "tenía un conocimiento amplio de lo que él quería".

Por último, Eguren afirmó que ve a Nacional como el campeón uruguayo del 2026, y aseguró que para ello deberán realizar un "buen ajuste" del plantel en el periodo de pases de mitad de año, con la necesidad de cubrir las salidas de Julián Millán y Christian Oliva, así como otras áreas que no están "superpobladas" o en las que se han registrado "malos rendimientos".

Repasá la entrevista completa de Sebastián Eguren con Quedó Picando: