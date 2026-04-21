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Mirá cuántos partidos le dieron al Diente López por su patada en el partido contra Deportivo Maldonado y cuándo vuelve en Nacional

Nicolás López recibió el lunes su sanción por la expulsión que sufrió en el partido contra Deportivo Maldonado, por la fecha 11 del Torneo Apertura

21 de abril de 2026 9:34 hs
Nicolás López

Nicolás López

Foto: Enzo Santos / FocoUy

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dictó este lunes el castigo contra Nicolás "Diente" López de Nacional por su expulsión en el partido de la fecha 11 del Torneo Apertura contra Deportivo Maldonado en el estadio Domingo Burgueño Miguel.

En ese partido, que Nacional perdió 4-2 y en el que López marcó los dos goles del tricolor, el delantero fue expulsado por darle un violento puntapié a un rival, fruto de la impotencia que sentía él y su equipo, al verse totalmente superados por los fernandinos.

En el informe confidencial, Gustavo Tejera estampó que la expulsión de López se debió a un "puntapié intencional".

La semana pasada, la Comisión instruyó el caso y recién dio su veredicto este lunes.

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López cumplió el domingo ante Liverpool la sanción autpmática.

El lunes por la noche, el delantero recibió un castigo de dos partidos.

Como ya cumplió el 50% de la pena y como no registra antecedentes en los últimos seis meses, Nacional pedirá este jueves la rehabilitación del jugador al amparo del artículo 18 del Código Disciplinario y de esa manera, López quedará habilitado para jugar el sábado a la hora 19.00 contra Danubio en el Gran Parque Central.

Nacional se juega importantes puntos porque desde que Leonardo Fernández se lesionó en Peñarol, el aurinegro ganó uno de sus seis puntos disputados por el Torneo Apertura, y y el tricolor ya le descontó dos unidades.

Pensando en la Tabla Anual, Peñarol tiene 23 puntos y Nacional 19.

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