Busca DT: a una semana del partido ante Nacional por Copa Libertadores, Universitario de Perú echó a su entrenador y suena un uruguayo como reemplazo

El entrenador español Javier Rabanal fue despedido del tricampeón peruano Universitario de Deportes tras un comienzo de temporada irregular para el desafío establecido de conquistar este año el cuarto título seguido de la Liga 1, y a una semana de enfrentar a Nacional por la Copa Libertadores.

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El equipo incaico recibirá a los tricolores el próximo miércoles 29 de abril a las 23:00 por la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores.

Nacional lidera el Grupo B con 4 puntos , al igual que Coquimbo, mientras que Universitario tiene un punto y está último por detrás de Tolima, también con una unidad.

"Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales", expresó el club peruano a través de un comunicado.

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Rabanal dirigió a Universitario en doce partidos de competiciones oficiales, con cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

20260313 Universitario de Deportes Lima Perú. Foto: @Universitario Universitario Foto: @Universitario

Pese a haber ganado por 1-0 al Alianza Lima el clásico del fútbol peruano, su salida fue precipitada a raíz de las dos últimas derrotas: ante el Coquimbo Unido chileno en la Copa Libertadores, y por 2-1 ante Melgar en el Torneo Apertura.

El técnico canario había asumido el desafío de lograr el cuarto título consecutivo de la Liga 1 de Perú para Universitario tras haber conquistado el año pasado la Liga Pro ecuatoriana con el Independiente del Valle.

Fossati suena para Universitario

De manera interina, Jorge Araujo quedará a cargo del primer equipo de Universitario desde este martes, mientras la junta directiva decide qué técnico reemplazará a Rabanal, entre cuyos nombres suena nuevamente el uruguayo Jorge Fossati, artífice de los últimos títulos del cuadro crema.

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Con base en EFE