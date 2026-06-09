"Nacional es Uruguay": los tricolores recordaron la gesta de 1924, el primer título mundial de Uruguay

Nacional publicó en sus redes sociales dos posteos celebratorios del primer título mundial de la selección uruguaya de fútbol, logrado en los Juegos Olímpicos de París 1924.

Para aquel torneo, la FIFA, ente rector del fútbol mundial, había decidido oficialmente que mientras no organizara su primer Mundial, los ganadores del fútbol de los Juegos Olímpicos iban a ser considerados campeones mundiales .

Uruguay ganó la medalla de oro en París 1924 en un torneo de fútbol disputado en el barrio Colombes.

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Finalmente, para 1930, FIFA creó su propio torneo y organizó la primera Copa del Mundo que se jugó en Uruguay y que también ganaron los celestes.

"Hay fechas que cambian para siempre la historia del fútbol... #NacionalesUruguay", publicaron los tricolores con un video con imágenes del torneo de 1924.

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"El 9 de junio de 1924, Uruguay escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al conquistar su primer título mundial. En Colombes, Francia, venció 3-0 a Suiza en la final de los Juegos Olímpicos. Los goles celestes llevaron la firma de tres futbolistas que también dejaron una huella imborrable en Nacional: Pedro Petrone, José Pedro Cea y Ángel Romano. Aquel triunfo marcó un antes y un después para el fútbol sudamericano. Ante la admiración del público europeo, Uruguay dio la tradicional vuelta alrededor del campo de juego, dando origen a la histórica Vuelta Olímpica. En reconocimiento a aquella conquista de la Celeste, impulsada por el respaldo de Nacional a la AUF, la Conmebol estableció esta fecha como el “Día del Fútbol Sudamericano”, publicó Nacional.

Peñarol estaba entonces desafiliado de la Asociación Uruguaya de Fútbol y no aportó jugadores a la selección.

Integraron ese equipo campeón en Colombes los goleros Andrés Mazali de Nacional y Pedro Caselle de Belgrano. Los defensores fueron Pedro Arispe, de Rampla Juniors (jugador que da nombre al estadio picapiedra), José Nasazzi de Bella Vista, Humberto Tomassina de Liverpool, Fermín Uriarte de Lito, José Leandro Andrade de Bella Vista, Adolfo Ghierra de Universal, José Naya de Liverpool, José Vidal de Belgrano, Alfredo Zibechi de Nacional, Pedro Zingone de Lito, Pedro Cea de Lito, Pedro Etchegoyen de Liverpool, Pedro Petrone de Charley (pasó a jugar en Nacional tras el retorno de París), Ángel Romano de Nacional, Zoilo Saldombide de Wanderers, Héctor Scarone de Nacional y Santos Urdinarán de Nacional.

Pascual Somma, de Nacional, y Fermín Uriarte de Lito, viajaron con la delegación y disputaron la gira previa pero se volvieron antes de que terminaran los Juegos, por lo que oficialmente no fueron parte de la delegación.

Sus lugares fueron tomados por Antonio Urdinarán y Leónidas Chiappara.

En aquellos tiempos no había cambios ni suplentes en los partidos. Además, solo recibían medalla los que efectivamente jugaron en el certamen.