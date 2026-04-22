Nacional: los lesionados que se recuperan y pueden estar a la orden de Jorge Bava, y el único jugador que sigue en sanidad

Nacional comenzó este martes una semana larga, sin doble actividad, para preparar su próximo partido ante Danubio por el Torneo Apertura, el sábado a las 19:00 en el Gran Parque Central, y con el horizonte en el partido del miércoles siguiente ante Universitario de Perú por la Copa Libertadores (23:00 horas) en Lima.

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Luego del lunes libre de descanso, los tricolores volvieron a la Ciudad Deportiva Los Céspedes este martes con conferencia de prensa de Sebastián Coates y Luciano Boggio y con el primer entrenamiento de Jorge Bava en una semana que tendrá prácticas en horario vespertino.

Bajo lluvia, uno de los que estuvo en cancha fue Emiliano Ancheta , quien está recuperado del desgarro que lo dejó afuera de los cuatro últimos partidos, los dos por Copa Libertadores y ante Deportivo Maldonado y Liverpool por el Apertura.

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Otro que está recuperado es Maxi Silvera, quien tuvo una recaída tras recuperarse de su desgarro y que no estuvo ante los negriazules.

Ambos jugadores entrenarán con normalidad en la semana y Bava será quien decida a último momento si los incluye en el plantel para el sábado o si prefiere cuidarlos para que estén a la orden, con más días de recuperación, para ir a Perú a jugar ante Universitario.

Jorge Bava en la práctica de Nacional Jorge Bava en la práctica de Nacional

El único que sigue en sanidad

Con las recuperaciones de Ancheta y Silvera, el único jugador que sigue en sanidad es Gonzalo Carneiro.

20280328 Gonzalo Carneiro celebra el tercer gol de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura Gonzalo Carneiro celebra el tercer gol de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura FOTO: @LigaAUF

El atacante se desgarró y no estuvo en los últimos partidos: ante Tolima por Copa Libertadores y frente a Deportivo Maldonado y Liverpool por el Apertura.