Jorge Chijane: la posibilidad que tuvo Leonardo Fernández de ir al fútbol árabe y lo que pasará con su último año de contrato en Peñarol

Jorge Chijane , representante de Leonardo Fernández , estuvo en Madrid acompañando al futbolista de Peñarol que este martes fue intervenido quirúrgicamente de su rotura de ligamento de rodilla, por lo que estará entre 6 y 8 meses de baja en recuperación.

El empresario estará junto al futbolista, quien permanecerá unos 10 días en España en el postoperatorio antes de regresar a Uruguay.

Este miércoles, Chijane habló de la situación del jugador y recordó que a principios de año existió la posibilidad de que sea transferido al fútbol de Arabia Saudita.

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“Leo, al igual que Nahuel Herrera, tuvimos muchas posibilidades de que en enero (pasara a un club árabe), yo tenía obviamente la ilusión de que se concretaba”, dijo a El Espectador Deportes, mencionando también al zaguero carbonero a quien también representa junto a Edgardo “Chino” Lasalvia.

Además, contó que el 10 carbonero está en la carpeta del empresario Jorge Mendes, uno de los más importantes del mundo.

20241217 Entrevista con Edgrado Novick, Leonardo Fernández y Jorge Chijane. Foto: Inés Guimaraens

“Cuando Jorge Mendes, que pasó fin de año en Arabia o Qatar, tenía todo más o menos hablado con el tema de Leonardo Fernández, que tiene un costo en su ficha y un salario alto, en esos países la plata no es tanto como en otro lugares, pero no deja de ser un dinero importante, los equipos que lo podían comprar, que eran tres o cuatro, estaban todos con los cupos llenos, con los ocho cupos, ninguno de los cuatro equipos que lo querían comprar tenía cupo”.

Chijane recordó que eso fue lo que le pasó a Darwin Núñez en Al Hilal, que perdió su cupo cuando ficharon a Karim Benzema.

De esa forma, el empresario resaltó que existió esa posibilidad de que sea transferido. “Queda aclarado que no fue, ni que alguien haya en Peñarol dicho algo para hacer una cortina de humo, ni por el lado nuestro que no se dio”.

20260414 Víctor Martínez, de Independiente Santa Fe, fue con las dos piernas hacia adelante en el área, ante Leonardo Fernández de Peñarol, y le causó la lesión Víctor Martínez, de Independiente Santa Fe, fue con las dos piernas hacia adelante en el área, ante Leonardo Fernández de Peñarol, y le causó la lesión

Ahora, tras ser intervenido quirúrgicamente, esa posibilidad quedó my lejos. “Lo de Leo ya lamentablemente… Puede ir a Arabia a pasear, al desierto, pero al jugar al fútbol no, porque a mitad de año va a estar todavía en recuperación. Así que lo de Leo, por este año… recién para fin de año podría ser”, comentó Chijane

“Llevármelo a que juegue en el fondo de mi casa, no puedo”

El representante también se refirió a lo que pasará con el último año de contrato que Leo Fernández tiene en Peñarol en caso de que no sea transferido.

“El último año de contrato, si no se va, va a tener que cumplirlo. Yo no tengo otra opción. Llevármelo para mi casa, a que juegue en el fondo de mi casa, no puedo”, dijo. “Si él tiene un año más de contrato. Y lamentablemente esto que pasó no es una cosa que le estaba en moto de agua o haciendo sky en Punta del Este, fue juagando al fútbol que se lesiono”.

“Todos queremos que por el futuro de Leo, siga en otro lugar, donde pueda seguir jugando, obviamente el tema económico es importante”, sostuvo.

20260222 Leonardo Fernández Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (25) Leonardo Fernández Foto: Enzo Santos/Focouy

“Y para que Peñarol, ojalá que con Leo en la cancha, pueda concretar el campeonato a fin de año”, agregó.

El empresario entiende que si los carboneros salen campeones y el 10 vuelve a jugar, puede haber nuevos interesados por él. “Y si sale campeón, ¿Qué va a pasar?”, se preguntó.

“A Leo hoy, capaz que con todo este tiempo que no juegue, lo van a valorar”, señaló.