"Cebando saberes": la plataforma gratuita que busca conectar a liceales de bajos recursos con educadores voluntarios

Hace algunas semanas, el docente Sebastián Urquiza puso en funcionamiento la plataforma "Cebando Saberes" , un espacio gratuito dedicado a conectar estudiantes de liceo de bajos recursos con educadores voluntarios de todo el Uruguay dispuestos a ayudar .

Urquiza, quien ha trabajado en varios centros juveniles, habló con El Observador sobre este espacio y contó que su objetivo es brindarles a los jóvenes un "apoyo más" que los lleve a desarrollarse con la máxima eficacia posible.

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" Cebando Saberes surge con el interés de ser un complemento a las redes de apoyo que ya existen ", contó.

Esta plataforma, a la que se puede acceder vía web, cuenta con dos secciones: una para quienes están en búsqueda de apoyo y otra para los que desean presentarse como voluntarios.

Su objetivo es democratizar el acceso al estudio, sin importar el contexto social o geográfico, y fortalecer el vínculo educativo a través de la solidaridad y el intercambio de conocimientos.

Para los estudiantes, el espacio funciona de una forma "muy simple", ya que no tienen que crear "ningún usuario", sino únicamente entrar en la página, filtrar materia, nivel educativo y finalmente conectar con los educadores.

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En cuanto a los instructores, estos deberán crear un perfil que incluya nombre y apellido, una foto de su rostro, una breve descripción sobre su historia y competencias y la aclaración de la materia o materias en las que podrían "dar una mano", además de los niveles en los que podrían enseñar.

"Tenemos hoy en día como voluntarios a jubilados, estudiantes de profesorado, profesionales que trabajan", dijo Urquiza, y aclaró que cualquier persona puede ser voluntaria y "no tiene que ser docente" de profesión.

"Hay también profesores que están postulados, pero en realidad no tienen por qué serlo, porque el espíritu es muy adaptativo y abarcativo", comentó.

"La plataforma es un medio a través del cual poder conectar personas que están disponibles para dar una mano y tienen determinado conocimiento con quienes lo necesitan", añadió.

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El espacio funciona de forma virtual, con la posibilidad de concretar citas presenciales y tiene un alcance nacional. La disponibilidad horaria es a coordinar y depende del voluntario, según explicó Urquiza.

Hasta el momento, Cebando Saberes cuenta con más de 30 voluntarios y se encuentra en la búsqueda de sumar más personas dispuestas a enseñar y así brindar un catálogo amplio para los jóvenes.

"Hace dos semanas que está la plataforma en funcionamiento y estamos trabajando en la captación de voluntarios, porque hay un montón de lugares y adolescentes que necesitan el apoyo", expresó.