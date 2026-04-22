Parque solar de UTE: Cardona dijo estar "sorprendida" por planteo de Algorta y el intendente acusó al gobierno de instalar "juego político"

El intendente duraznense Felipe Algorta acusó al gobierno nacional de hacer un "juego político" con la mudanza del parque solar de Durazno a Río Negro .

El jefe comunal duraznense había pedido a UTE "no avanzar unilateralmente desde el gobierno nacional" en el parque solar de Baygorria, con la intención de desarrollar un "polo turístico" en la zona.

Tal como informó este miércoles El Observador, trasladarán el mismo proyecto y su modelo de negocios —basado en la apertura al aporte de ahorristas desde US$ 200 — a Río Negro, mientras se "evalúa la convivencia" de la eventual planta solar con el proyecto de "polo turístico".

Pero la decisión del Poder Ejecutivo generó repercusiones en la Intendencia de Durazno. Algorta afirmó a Montevideo Portal que esta deteminación le causó " bastante sorpresa", ya que el gobierno "en ningún momento comunicó esta decisión" a las autoridades departamentales.

"Es parte de un juego político al que no estoy dispuesto a prestarme", agregó el intendente. Algorta le dijo al citado medio que le había enviado a Presidencia documentación en la que solicitaba que las obras se realicen a 500 metros de donde estaba planificado originalmente. Por este motivo se comunicará con Orsi para comunicarle que nunca estuvieron en contra del proyecto.

Para Algorta es una "decisión política", que busca mostrarlo como quien "puso palos en la rueda".

"Pedimos que se contemplaran otros dos padrones que tiene UTE, en los que perfectamente se puede hacer el parque solar y que no afectaría en nada. Además, haría convivir los dos proyectos, parque solar y proyecto de desarrollo turístico", sentenció el intendente.

Cardona dijo estar sorprendida por el pedido de la Intendencia de Durazno

20250804 Entrevista a Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Foto: Inés Guimaraens

La ministra de Industria Fernanda Cardona dijo que para ella fue una "sorpresa" por el pedido de la Intendencia de Durazno.

"Lo primero es la sorpresa (...) Me llamó la atención", dijo Cardona en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

La ministra se refirió a la competencia del jefe comunal y dijo que esperarán su proyecto. "Él plantea que hay un proyecto turístico ahí, nosotros no lo conocemos, por lo menos no lo ha planteado", agregó la secretaria de Estado.

"Lo que tenemos que seguir haciendo como gobierno nacional es redirigir la inversión. UTE no puede frenar en esto. Tiene sus tiempos para el plan de expansión. Tenemos que poner solar y ganar todo el tiempo, tenemos que acelerar los tiempos de la fotovoltaica, trabajaremos con la Intendencia de Durazno", añadió Cardona.

"A mí me llama la atención porque en el departamento genera un derrame positivo en empleo, obra y redes de proveedores", afirmó la ministra. "En este momento la decisión del presidente de la República es llevar esa misma planta con el mismo esquema de negocios a Río Negro", sentenció.