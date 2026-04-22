En remate: cómo es la mansión de Marcelo Balcedo en Uruguay

La Justicia de Maldonado confirmó el remate de la mansión del exsindicalista argentino Marcelo Balcedo. El inmueble ubicado en Cerro de los Burros, Playa Hermosa, forma parte del decomiso devenido de una demanda laboral iniciada por 13 exempleados del gremialista y su esposa, Paola Fiege, que cursa en el país vecino.

De seis hectáreas, con 514 metros cuadrados cubiertos y canchas de tenis, pileta cubierta y descubierta, quincho, cinco lagos, establo con vacas, ovejas y caballos, "El Gran Chaparral" se encuentra hoy fuertemente custodiado: para ingresar se deben franquear dos garitas de seguridad, y en todo el perímetro funcionan cámaras de seguridad y domos.

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Emplazado desde la cumbre del cerro por su ladera, la masión forma parte de uno de los bienes incautados al exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME). En 2018 la justicia decomisó vehículos de gama alta (Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, entre otros), armas largas y cortas con munición, distintos tipos de bienes de lujo, animales exóticos y 2.635.335 dólares en efectivo, que más tarde, por pedido de la defensa, le fueron restituidas tras haber confesado el lavado de activos.

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La devolución se efectuó a pesar del pedido del juez Kreplak para evitarlo. Balcedo y Fiege ya fueron condenados en Uruguay por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

Según fuentes consultadas por Telemundo (Canal 12), si lo recaudado no alcanza para cubrir la totalidad de la deuda laboral, se procederá al remate de otras hectáreas, hasta saldar el compromiso con los trabajadores.

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La casa próxima a rematarse, fue escenario en 2018 de un operativo junto a Interpol para determinar si fue sitio de tráfico de especies de fauna prohibida por la normativa nacional. Además, en 2020, fue encontrado en el predio un cadáver en estado de descomposición.

¿Cómo será la subasta de la mansión de Marcelo Balcedo en Uruguay?

La subasta de la mansión del exsindicalista argentino Marcelo Balcedo se llevará adelante el próximo 8 de mayo para cubrir algunos costos, sobre todo en materia de deudas salariales, estimadas en US$ 2 millones.

Si bien no se pautó una base, sí se evaluará el valor de la oferta final una vez finalizada la instancia. En caso de que no se llegue a cubrir los gastos laborales, se podría fijar una nueva fecha y repetir el proceso.