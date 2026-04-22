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Accidente fatal en Montevideo: un ciclista de 76 años murió tras ser atropellado por una moto en Maroñas

El motociclista, de 22 años, sufrió politraumatismos leves y fue trasladado a un centro de salud

22 de abril de 2026 10:40 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un hombre de 76 años que circulaba en bicicleta murió este miércoles por la mañana tras ser atropellado de atrás por una moto en el barrio Maroñas, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El siniestro, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10) ocurrió en la intersección de las calles Argerich y Villademoros, donde, según vecinos, ya se han registrado otros accidentes de tránsito, incluso uno fatal el año pasado.

De acuerdo con la información primaria, el ciclista fue embestido por un joven de 22 años que circulaba en moto. El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

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La víctima era un vecino del barrio que trabajaba como tapicero y vivía a pocas cuadras del lugar del accidente.

El motociclista sufrió politraumatismos leves y fue trasladado a un centro de salud. Según relataron vecinos al consignado medio, los primeros en asistir a los involucrados fueron efectivos de Bomberos y posteriormente arribaron al lugar la Policía y una ambulancia.

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