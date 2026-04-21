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/ Cultura y Espectáculos / EL CLUB DE ANITA

La música tropical de luto: murió el director de El Club de Anita y fue despedido por las figuras del género

Antonio Ramírez murió este lunes y varios cantantes tropicales lo despidieron con emoción

21 de abril de 2026 11:32 hs
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Antonio "Tony" Ramírez, director del boliche El Club de Anita, murió este lunes 20 de abril, según anunció el local en sus redes sociales.

“Hoy, 20 de abril, se fue a un hermoso viaje eterno Antonio, para todos nosotros Tony. Queremos hacerles llegar a todos la noticia de que él se fue en paz, con mucho amor de su familia y con una sonrisa. No hay muchas palabras que decir, solo descansa en paz”, se lee en el texto de despedida.

En las horas siguientes, la muerte de Ramírez generó varias despedidas especiales de parte de algunos de los nombres claves de la música tropical, algo que tiene sentido si se tiene en cuenta que El Club de Anita es uno de los "promotores" más entusiastas de ese género en la noche montevidena.

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Uno de los primeros que lo despidió en la misma publicación fue Fabián "Fata" Delgado, que aseguró que Ramírez era "una gran persona".

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La cantante Vanesa Britos, en tanto, también tuvo palabras para despedirlo: “¡Qué tristeza! Mi más sentido pésame para su familia y un gran abrazo apretado. Vuela alto, Tony”.

Entre los otros artistas que se sumaron a la despedida estuvieron Yesty Prieto, Damián Lescano, Pablo Cocina, Charly Sosa y Marcos da Costa, que se extendió con un mensaje más personal: “Estoy muy triste por esta noticia. Teníamos una amistad muy linda hace muchos años y una relación laboral excelente. Adrián, te abrazo con todo mi corazón y a toda tu familia. Que en paz descanses, Tony”, escribió.

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