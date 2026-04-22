Dos adolescentes de 14 y 15 años serán internados en Inisa por violar a una joven cerca de un shopping de Montevideo

La Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno, a cargo del fiscal Raúl Iglesias, logró responsabilizar, mediante proceso simplificado, a dos adolescentes como responsables de dos infracciones gravísimas tipificadas como delitos de violación y abuso sexual especialmente agravado, en un caso ocurrido en setiembre de 2025 en Montevideo.
De acuerdo con la investigación, dos adolescentes de 14 y 15 años se encontraban en una plaza de la zona del shopping Nuevocentro cuando, tras reunirse con conocidos, entablaron contacto con un grupo de jóvenes y las invitaron a trasladarse hacia otro barrio con la excusa de comer y tomar algo.
Una vez en el lugar, las jóvenes fueron separadas mediante engaños. Mientras una de ellas logró evitar una situación de abuso y regresar a su domicilio, la otra fue conducida a una vivienda donde, según su relato, fue obligada a mantener prácticas sexuales no consentidas con tres individuos (un adulto y dos adolescentes).
Tras lo ocurrido, la víctima logró salir del lugar y pedir ayuda en la vía pública, siendo asistida por personal de un comercio que dio aviso al servicio de emergencia 911. Posteriormente, las actuaciones policiales, registros de videovigilancia y pericias forenses permitieron reconstruir el recorrido, ubicar el sitio donde ocurrieron los hechos e identificar a los implicados.
Finalmente, el magistrado entendió acreditada la responsabilidad de los dos adolescentes en calidad de autores, imponiéndoseles la medida socioeducativa privativa de libertad de internación en el Inisa por un plazo de dos años y seis meses.