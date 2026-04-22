Dos adolescentes de 14 y 15 años serán internados en Inisa por violar a una joven cerca de un shopping de Montevideo

La Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno, a cargo del fiscal Raúl Iglesias, logró responsabilizar, mediante proceso simplificado, a dos adolescentes como responsables de dos infracciones gravísimas tipificadas como delitos de violación y abuso sexual especialmente agravado, en un caso ocurrido en setiembre de 2025 en Montevideo.

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De acuerdo con la investigación, dos adolescentes de 14 y 15 años se encontraban en una plaza de la zona del shopping Nuevocentro cuando, tras reunirse con conocidos, entablaron contacto con un grupo de jóvenes y las invitaron a trasladarse hacia otro barrio con la excusa de comer y tomar algo.

Una vez en el lugar, las jóvenes fueron separadas mediante engaños. Mientras una de ellas logró evitar una situación de abuso y regresar a su domicilio, la otra fue conducida a una vivienda donde, según su relato, fue obligada a mantener prácticas sexuales no consentidas con tres individuos (un adulto y dos adolescentes).

Tras lo ocurrido, la víctima logró salir del lugar y pedir ayuda en la vía pública, siendo asistida por personal de un comercio que dio aviso al servicio de emergencia 911. Posteriormente, las actuaciones policiales, registros de videovigilancia y pericias forenses permitieron reconstruir el recorrido, ubicar el sitio donde ocurrieron los hechos e identificar a los implicados.