Cronología de la muerte del hombre de 41 años en refugio de La Teja: cómo fue el accionar de ASSE, UCM y Mides

Este martes, un hombre de 41 años fue encontrado muerto dentro de un refugio del Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ), ubicado en Ruperto Pérez y Concordia, en el barrio La Teja . El Observador se comunicó con el personal que actuó en el caso, desde efectivos de emergencias hasta trabajadores de la cartera, quienes detallaron cómo fue su accionar previo al fallecimiento.

Inicialmente, la víctima —una persona en situación de calle— fue localizada en horas de la noche del lunes por un equipo del Mides que realizaba tareas de vigilancia en la capital , según explicaron fuentes de la cartera a El Observador.

Allí, el hombre les confesó a los trabajadores que, previo a su intervención, había sido agredido en la vía pública por alguna persona y que se sentía mal .

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Ante esto, los trabajadores solicitaron la asistencia de personal de emergencias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que en su intervención a través del SAME 105 les señaló que la situación no ameritaba un traslado a un centro de salud y que el hombre podía ser ingresado a un refugio .

Luego del ingreso, que fue sobre las 22:25 horas, ASSE aseguró a este medio que ya no tuvo ninguna otra intervención en el caso ya que pasaba a la órbita de Mides. En este sentido, desde la cartera explicaron que el resto de actuaciones fueron realizadas por trabajadores sanitarios de la Unidad Coronaria Móvil (UCM).

El Observador se comunicó con la directora técnica de la UCM, Ana Mieres, y esta detalló cómo fueron las dos intervenciones de sus trabajadores en el caso.

Según la jerarca, la primera llamada desde el refugio llegó a las 23:40 y fue para atender a otra persona albergada en el refugio que estaba atravesando una "urgencia médica".

"Fue nuestro médico, resolvió la urgencia y le solicitaron que viera a cuatro pacientes más. Dentro de los cuatro pacientes que vio, según historia clínica, tenemos un registro de asistencia de este paciente —el hombre de 41 años fallecido— a las 00:50", reveló.

En dicha intervención, el personal le hizo la historia clínica "completa y correcta" y definió darle el alta en el lugar.

"Cuando uno deja a un paciente en el domicilio o le da el alta en el lugar, es porque del resultado de la historia clínica, del interrogatorio y el examen físico, no surge ningún elemento que indique que debe ser conducido a un hospital para resolver una patología aguda", explicó.

Tras atender al hombre y al resto de pacientes, el especialista se retiró del lugar sobre la 01:30. "Desde que se fue y hasta las 06:30, el refugio no realizó ninguna llamada pidiendo ningún auxilio", mencionó.

Finalmente, a las 06:30, el personal del refugio volvió a comunicarse con UCM ya que el hombre se encontraba con "pérdida de conocimiento" y "presumiblemente fallecido".

Al tomar conocimiento de esto, la ambulancia llegó en "14 minutos" y los trabajadores de la salud constataron que la víctima se encontraba sin vida.

"Después de eso no hubo más nada por parte de UCM. Y ahora nosotros quedamos expectantes a ver si hay alguna otra información", mencionó.

Fuentes del caso explicaron a El Observador que el personal médico actuante comprobó que el hombre se encontraba muerto desde hace por lo menos dos horas.

Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el refugio, mientras que efectivos policiales trabajan en conjunto con el Mides para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades buscan determinar si las lesiones denunciadas por la víctima están vinculadas con su muerte, así como identificar a los posibles responsables de la agresión.