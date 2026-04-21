"Hay múltiples factores": Mario Bergara habló sobre el aumento de la pobreza en Montevideo

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , se refirió al aumento de la pobreza en la capital y sostuvo que se trata de un fenómeno multicausal que no puede vincularse directamente con la recaudación departamental. “No ataría una cosa con otra a nivel departamental”, afirmó, y agregó que “ la pobreza, y en particular la pobreza infantil, son focos de preocupación sustantiva en el gobierno en general ”.

En rueda de prensa, Bergara señaló que la Intendencia participa a través de políticas sociales, pero subrayó que la conducción principal corresponde al gobierno nacional: “La Intendencia participa con sus políticas sociales a efectos de contribuir a lo que son las políticas definidas por la rectoría de las políticas , que es el gobierno nacional”.

El jefe comunal enumeró distintos elementos que inciden en el fenómeno: “ Hay múltiples factores : temas territoriales, laborales, tendencias en el mundo del trabajo, personas en situación de calle, salud mental, adicciones, personas que estaban privadas de libertad y no encuentran formas de reinserción”.

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En ese sentido, remarcó que la comuna “está comprometida y corresponsable de poder mejorar la vida” de los montevideanos, aunque reconoció limitaciones: “ Solo la Intendencia no tiene las condiciones, los recursos como para abordar por sí sola este tema que tiene una dimensión muy importante ”.

Limpieza y situación de calle

Consultado sobre el impacto de la situación de calle en la limpieza de la ciudad, Bergara indicó que hay una relación directa en algunos casos. “A veces uno ve basura alrededor de los contenedores cuando el contenedor tiene espacio suficiente. En muchos casos eso se asocia al hurgado”, explicó.

Agregó que mejorar las condiciones sociales también tendría efectos en la limpieza: “Como corolario de resolver lo importante que es que la gente no viva en situación de calle… habría una mejora en la percepción del tema de la limpieza”.

Sobre las medidas sindicales de Adeom, el intendente descartó que la Intendencia sea “rehén” del sindicato, aunque admitió impactos en los servicios. “Cuando hay medidas gremiales se nota, porque si no, la medida no tendría ningún tipo de efectividad”, sostuvo.

“La Intendencia mantiene un talante de diálogo pero dentro de determinados carriles”, aseguró Bergara, y adelantó que habrá una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo para intentar avanzar en una solución.

Seguridad y cuidacoches

En relación a episodios de violencia vinculados a cuidacoches, Bergara distinguió entre trabajadores registrados y personas no identificadas. “En espectáculos masivos… mucha gente que no está registrada aprovecha a hacer esa actividad y a veces las formas involucran agresividad”, señaló.

Agregó que “la Intendencia puede detectar esas situaciones, pero quien puede actuar es el Ministerio del Interior”.

El intendente destacó como ejemplo la coordinación durante la Criolla del Prado, donde “no tuvimos incidentes porque hubo una política de prevención coordinada”.