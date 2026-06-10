Sebastián Sabini homenajeó al Indio Solari en la Cámara Alta con citas a José Mujica y a Gustavo Escanlar

El senador Sebastián Sabini homenajeó al Indio Solari en la sesión de la Cámara Alta del miércoles 10 con referencias al expresidente de la República, José Mujica, y al excomunicador Gustavo Escanlar, ambos fallecidos.

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“Cuando me enteré de la muerte del Indio Solari, un montón de imágenes de mi adolescencia, de mi juventud, me vinieron a la cabeza”, dijo Sabini en la media hora previa a la sesión. “Porque en definitiva entre un joven del gran Buenos Aires y un joven del área metropolitana de nuestro país, de la década del 90 o del 80, compartían experiencias, situaciones y anhelos similares: un pibe de Quilmes o un gurí de Brazo Oriental”.

El legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) recordó que el expresidente José Mujica decía que argentinos y uruguayos nacimos “de la misma placenta” y dijo haberse sentido conmovido al “ver a un pueblo llorando a un contante”.

“Para mí y para muchos de nuestra generación (el Indio Solari) era una bandera, aunque decía que no había que tener un estandarte. Y nos identificamos con esa forma de ver el mundo y de sentir, porque también entendimos que a muchos de nosotros nos dio voz, los que de repente no la teníamos o sentíamos que no la teníamos”, agregó.