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Sebastián Sabini homenajeó al Indio Solari en la Cámara Alta con citas a José Mujica y a Gustavo Escanlar

Agradeció la obra, el legado y la poesía del mítico rockero argentino

10 de junio de 2026 11:58 hs
Sebastián Sabini

Sebastián Sabini

Diego Battiste

El senador Sebastián Sabini homenajeó al Indio Solari en la sesión de la Cámara Alta del miércoles 10 con referencias al expresidente de la República, José Mujica, y al excomunicador Gustavo Escanlar, ambos fallecidos.

“Cuando me enteré de la muerte del Indio Solari, un montón de imágenes de mi adolescencia, de mi juventud, me vinieron a la cabeza”, dijo Sabini en la media hora previa a la sesión. “Porque en definitiva entre un joven del gran Buenos Aires y un joven del área metropolitana de nuestro país, de la década del 90 o del 80, compartían experiencias, situaciones y anhelos similares: un pibe de Quilmes o un gurí de Brazo Oriental”.

El legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) recordó que el expresidente José Mujica decía que argentinos y uruguayos nacimos “de la misma placenta” y dijo haberse sentido conmovido al “ver a un pueblo llorando a un contante”.

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“Para mí y para muchos de nuestra generación (el Indio Solari) era una bandera, aunque decía que no había que tener un estandarte. Y nos identificamos con esa forma de ver el mundo y de sentir, porque también entendimos que a muchos de nosotros nos dio voz, los que de repente no la teníamos o sentíamos que no la teníamos”, agregó.

El senador leyó un pasaje de un artículo escrito por los periodistas Gustavo Escanlar y Carlos A. Muñoz escrito cuando Patricio Rey y los Redonditos de Ricota se presentaron en Montevideo (hubo tres actuaciones entre 1989 y 1990): “Un grupo casi atípico, dionisíaco, metafórico, poético. Sus recitales son auténtica, purificante y transformadora fiesta pagana. Magia, energía, desorden. En estas fiestas no falta nada: vida, muerte, resurrección, redención”.

Sabini finalizó agradeciendo a Solari por su “inabarcable” obra y su legado. “Es ese sentimiento compartido el que me lleva a usar estas breves palabras aquí en el Senado de la República para decirle gracias, gracias por esa poesía”, cerró.

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