Sebastián Sabini homenajeó al Indio Solari en la Cámara Alta con citas a José Mujica y a Gustavo Escanlar

El senador Sebastián Sabini homenajeó al Indio Solari en la sesión de la Cámara Alta del miércoles 10 con referencias al expresidente de la República, José Mujica, y al excomunicador Gustavo Escanlar, ambos fallecidos.
“Cuando me enteré de la muerte del Indio Solari, un montón de imágenes de mi adolescencia, de mi juventud, me vinieron a la cabeza”, dijo Sabini en la media hora previa a la sesión. “Porque en definitiva entre un joven del gran Buenos Aires y un joven del área metropolitana de nuestro país, de la década del 90 o del 80, compartían experiencias, situaciones y anhelos similares: un pibe de Quilmes o un gurí de Brazo Oriental”.
El legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) recordó que el expresidente José Mujica decía que argentinos y uruguayos nacimos “de la misma placenta” y dijo haberse sentido conmovido al “ver a un pueblo llorando a un contante”.
“Para mí y para muchos de nuestra generación (el Indio Solari) era una bandera, aunque decía que no había que tener un estandarte. Y nos identificamos con esa forma de ver el mundo y de sentir, porque también entendimos que a muchos de nosotros nos dio voz, los que de repente no la teníamos o sentíamos que no la teníamos”, agregó.
El senador leyó un pasaje de un artículo escrito por los periodistas Gustavo Escanlar y Carlos A. Muñoz escrito cuando Patricio Rey y los Redonditos de Ricota se presentaron en Montevideo (hubo tres actuaciones entre 1989 y 1990): “Un grupo casi atípico, dionisíaco, metafórico, poético. Sus recitales son auténtica, purificante y transformadora fiesta pagana. Magia, energía, desorden. En estas fiestas no falta nada: vida, muerte, resurrección, redención”.
Sabini finalizó agradeciendo a Solari por su “inabarcable” obra y su legado. “Es ese sentimiento compartido el que me lleva a usar estas breves palabras aquí en el Senado de la República para decirle gracias, gracias por esa poesía”, cerró.