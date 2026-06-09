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/ Nacional / AUDIENCIA PENAL

Denuncia de odio presentada por vicepresidente de Peñarol se cerró con pedido de disculpa pública a él y a toda la comunidad judía

Se llegó a un acuerdo reparatorio y la justicia le dio un plazo de 48 horas al imputado para que publique su disculpa pública en redes sociales y luego se declarará la extinción del delito

9 de junio de 2026 18:13 hs
Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol
Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol Diego Battiste

Un hombre que había realizado una publicación agraviante en redes hacia el vicepresidente de Peñarol Eduardo Zaidensztat, llegó a un acuerdo reparatorio con la fiscalía para cerrar el caso por proceso abreviado. La justicia le dio un plazo de 48 horas al imputado para que publique su disculpa pública en redes sociales y luego se declarará la extinción del delito.

El fiscal de Flagrancia Diego Pérez fue quien llevó a cabo el acuerdo con la defensa del imputado, Macarena Fontoura, ante la denuncia presentada por Zaindensztar, asistido por el penalista Jorge Barrera, que denunció un delito de comisión de actos de odio, desprecio y violencia contra determinadas personas.

En la audiencia que se realizó este martes, según supo El Observador, se presentó a la jueza Bettina Duter el acuerdo reparatorio de disculpa pública.

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La publicación que el imputado tendrá que publicar en sus reds expresa: "Comparezco para formular mis más sinceras y profundas disculpas a la colectividad judía y al señor Eduardo Zaindensztat por la publicación que había realizado en la red social Twitter”.

“Reconozco de manera expresa que el contendio difundido resultó improcedente,inadecuado y ofensivo, pudiendo haber generado un agravio tanto a la colectividad judía como al señor Zaidensztat.”

Además de expresar su "arrepentimiento" por "haber incurrido en una conducta de tal naturaleza, derivada del entusiasmo por el fútbol", el imputado se comprometió a "mantener prudencia y consideración hacia todas las personas y hacia la colectividad judía" en el futuro.

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