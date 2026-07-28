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"El país tiene que prepararse": Ortuño anunció ámbito de coordinación entre Ambiente, Inumet y Sinae ante la llegada de El Niño

Como parte de las tareas de preparación y coordinación, ya se llevaron a cabo encuentros con Sinae e Inumet

28 de julio de 2026 13:12 hs
20250422 Edgardo Ortuño
Foto: Inés Guimaraens

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, afirmó este martes en rueda de prensa que desde la cartera están "trabajando y preparando” medidas para tener un "seguimiento en tiempo real" de eventos climáticos extremos como El Niño.

"Hace pocos años hablábamos de sequía, ahora, de estos eventos extremos; la realidad del cambio climático y los eventos de variabilidad climática que golpean al país y al mundo y a la región, son un dato de la realidad. El país tiene que prepararse", adelantó Ortuño, consignado por Subrayado (Canal 10).

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Por su parte, Ortuño anunció que ya se llevaron a cabo encuentros con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para planificar medidas que disminuyan los efectos de “eventos extremos”, como inundaciones o temporales.

"Presidencia va a crear un ámbito a nivel de Torre Ejecutiva, con el Ministerio de Ambiente, con Inumet, con quien ya estamos coordinando, y el Sistema Nacional de Emergencias para preparar al país y preparar las medidas para hacer frente a lo que todos los pronósticos vienen indicando que pueden ser eventos extremos en los próximos meses. Presidencia de la República y Sinae estarán liderando este grupo de trabajo en los próximos días", confirmó el ministro de Ambiente.

En este contexto, las autoridades buscan anticiparse a los efectos de El Niño, un fenómeno meteorológico que se origina por el calentamiento de las aguas en el océano Pacífico y se prevé que alcance una intensidad de fuerte. Se estima que su influencia se extenderá durante todo el segundo semestre de 2026 y gran parte del primer semestre de 2027.

Además, el secretario de Estado recordó que la responsabilidad de “emitir advertencias" ante este tipo de eventos, sean sequías o lluvias, cae dentro del espectro de potestad del Ministerio de Ambiente, desde la Dirección Nacional de Agua. Ortuño también aseguró que "es una prioridad para este año" y que estarán trabajando de "forma muy cercana" con gobiernos departamentales.

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