"El país tiene que prepararse": Ortuño anunció ámbito de coordinación entre Ambiente, Inumet y Sinae ante la llegada de El Niño

El ministro de Ambiente , Edgardo Ortuño , afirmó este martes en rueda de prensa que desde la cartera están "trabajando y preparando” medidas para tener un "seguimiento en tiempo real" de eventos climáticos extremos como El Niño.

"Hace pocos años hablábamos de sequía, ahora, de estos eventos extremos; la realidad del cambio climático y los eventos de variabilidad climática que golpean al país y al mundo y a la región, son un dato de la realidad. El país tiene que prepararse ", adelantó Ortuño, consignado por Subrayado (Canal 10).

Días atrás — en el marco de la asunción de Carlos Enciso como presidente del Congreso de Intendentes —, el presidente Yamandú Orsi había adelantado que el gobierno ya estaba pensando en una revisión de protocolos en caso de efectos climáticos, y que la estrategia sería liderada por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en conjunto con las intendencias.

Por su parte, Ortuño anunció que ya se llevaron a cabo encuentros con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para planificar medidas que disminuyan los efectos de “eventos extremos”, como inundaciones o temporales.

"Presidencia va a crear un ámbito a nivel de Torre Ejecutiva, con el Ministerio de Ambiente, con Inumet, con quien ya estamos coordinando, y el Sistema Nacional de Emergencias para preparar al país y preparar las medidas para hacer frente a lo que todos los pronósticos vienen indicando que pueden ser eventos extremos en los próximos meses. Presidencia de la República y Sinae estarán liderando este grupo de trabajo en los próximos días", confirmó el ministro de Ambiente.

En este contexto, las autoridades buscan anticiparse a los efectos de El Niño, un fenómeno meteorológico que se origina por el calentamiento de las aguas en el océano Pacífico y se prevé que alcance una intensidad de fuerte. Se estima que su influencia se extenderá durante todo el segundo semestre de 2026 y gran parte del primer semestre de 2027.

Además, el secretario de Estado recordó que la responsabilidad de “emitir advertencias" ante este tipo de eventos, sean sequías o lluvias, cae dentro del espectro de potestad del Ministerio de Ambiente, desde la Dirección Nacional de Agua. Ortuño también aseguró que "es una prioridad para este año" y que estarán trabajando de "forma muy cercana" con gobiernos departamentales.