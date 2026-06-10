Devolución de IRPF 2026: qué son los formularios 1101 y 1102, quiénes deben completarlos y cómo hacer el trámite

La campaña de devolución de IRPF 2026 ya comenzó y miles de uruguayos podrán consultar en los próximos días si tienen dinero para cobrar o si deben presentar una declaración jurada ante la Dirección General Impositiva (DGI).

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En ese proceso aparecen dos formularios clave: el 1102 y el 1101 . Aunque ambos están vinculados al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se utilizan para situaciones diferentes.

El formulario 1102 es el que utilizan la mayoría de los trabajadores y está destinado a las rentas del trabajo.

Devolución de IRPF 2026: este miércoles comienza una etapa clave para consultar si corresponde un crédito

A través de este formulario, los contribuyentes pueden declarar ingresos salariales, retenciones realizadas por empleadores y distintas deducciones que pueden generar una devolución o modificar el cálculo final del impuesto.

La DGI informó que las devoluciones automáticas comenzarán a pagarse desde el 16 de junio, mientras que el formulario en línea con información precargada estará disponible desde el 26 de junio.

Instructivo Formulario 1102v17 2025

Qué es el formulario 1101

El formulario 1101, en cambio, está destinado a quienes obtuvieron rentas de capital.

En esta categoría se incluyen ingresos por alquileres, dividendos, intereses, incrementos patrimoniales y otras rentas que no provienen directamente del trabajo.

Por esa razón, es un formulario menos frecuente para la mayoría de los trabajadores dependientes, pero obligatorio para quienes hayan obtenido este tipo de ingresos y deban regularizar su situación tributaria.

Cómo consultar si corresponde una devolución

El primer paso es ingresar a los servicios en línea de la DGI para verificar si existe una devolución automática disponible.

La consulta puede realizarse a través de la web del organismo, donde se informa si el contribuyente tiene un crédito a cobrar o si debe presentar una declaración jurada.

Cómo completar el trámite paso a paso

En caso de que corresponda presentar una declaración, el contribuyente deberá ingresar con su identidad digital a los servicios en línea de DGI.

Quienes deban completar el formulario 1102 encontrarán gran parte de la información ya precargada por el organismo. Allí deberán revisar los ingresos declarados, las retenciones efectuadas, las deducciones por hijos a cargo, alquileres, cuotas hipotecarias u otros conceptos que correspondan.

Una vez verificados los datos, el formulario puede confirmarse y enviarse de forma electrónica.

En el caso del formulario 1101, será necesario declarar las rentas de capital obtenidas durante el período correspondiente y verificar las retenciones o anticipos ya realizados.

Cómo cobrar la devolución

Si el resultado de la liquidación arroja un saldo a favor del contribuyente, la devolución podrá cobrarse a través de redes de cobranza o mediante depósito bancario para quienes tengan una cuenta previamente registrada ante la DGI.

Posteriormente, el organismo permite realizar un seguimiento del trámite mediante la sección "Consulta de devoluciones", donde se informa si el pago está disponible o si existen observaciones que deban ser corregidas.

De esta forma, la campaña 2026 vuelve a combinar devoluciones automáticas para muchos contribuyentes con la posibilidad de presentar declaraciones juradas en línea para quienes necesiten ajustar o complementar la información registrada por la DGI.