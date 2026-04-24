Venta de futbolistas en el mercado uruguayo: Liverpool lidera el ranking, Nacional recaudó el doble que Peñarol y Defensor Sporting, y Boston River completa el top 5

El fútbol uruguayo ingresa entre US$ 55 millones y US$ 70 millones anuales por venta de futbolistas, una cifra que impulsó la llegada de inversores y el crecimiento de los clubes bajo gestión de sociedades anónimas deportivas (SAD), que generó un cambio en la matriz del negocio que pasó de asociaciones civiles administradas por dirigentes tradicionales (con escasa preparación) a gestiones con mirada empresarial y comercial.

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El que entendió el negocio del fútbol fue el presidente de Liverpool, José Luis Palma , quien lleva 25 años al frente del club y generó un modelo de gestión similar al que realiza en su empresa.

Eso se ve reflejado en el ranking de clubes que más recaudan: Liverpool es el club que más ingresos generó en los últimos dos años en los mercados de pases, entre enero 2024 y abril 2026.

Liverpool, Nacional, Defensor Sporting, Peñarol y Boston River integran el top 5 de ventas de futbolistas en Uruguay en los dos últimos años, que dejó estos números:

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Para este informe se tomaron en cuenta los movimientos que tuvieron los clubes en los últimos cinco mercados de pases entre enero 2024 y abril 2026: verano uruguayo de 2024, invierno 2024, verano 2025, invierno 2025 y verano 2026.

Liverpool está consolidado en el primer lugar, pero el último año no vendió, mientras los tricolores cambiaron su estrategia comercial con la llegada de Flavio Perchman y fueron los que más vendieron en los últimos tres mercados, se establecieron en el puesto 2 y duplicaron en ingresos a Peñarol y a Defensor Sporting. Boston River es el invitado especial en la lista de los que superaron los US$ 10 millones, y Danubio es el gran ausente con US$ 1.500.000 en los últimos cinco mercados de pases.

Peñarol, que con la llegada de Ignacio Ruglio a la presidencia (diciembre 2020) desmanteló el esquema de formativas que había desarrollado Juan Pedro Damiani (2008-2017) y que fue sostenido Jorge Barrera (2017-2020), ingresó en una caída. Pasó de aquellos tiempos de US$ 50 millones a estos de ocupar el tercer o cuarto lugar del ranking de ventas de futbolistas en Uruguay.

La gestión de Palma y el fenómeno de Liverpool

Liverpool vendió en los últimos cinco mercados por US$ 38.900.000 en ocho futbolistas de esta forma:

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La fábrica que generó Palma en Liverpool alcanzó en 2024 el pico de producción (más de US$ 35 millones) con los jóvenes talentos surgidos en su cantera, que el presidente esperó para vender en su máximo precio (Toluca pagó US$ 7.000.000 por el 70% de Federico Pereira tras ganar el Uruguayo), terminó de recibir el precio que le quedaba por Nicolás de la Cruz que pasó de River Plate a Flamengo (el 50% de los negriazules se transformó US$ 8.000.000) y la capacidad para invertir en Luciano Rodríguez, esperar y negociarlo en US$ 11.200.000 por el 70% de la ficha a Bahía.

Un año después, Bahía vendió la ficha del goleador a Neom árabe e hizo caja, US$ 2.400.000 por la plusvalía de 30%, en julio del año pasado.

Ahora se abre un interrogante, no vendió en los úlitimos tres mercados, verano de 2025, invierno de 2025 y verano 2026, pero tiene en las gateras a Kevin Amaro, y más atrás a una de las figuras de la selección sub 17, Thiago Brizuela.

Liverpool es el nuevo rico del fútbol uruguayo.

El despegue de Nacional con la llegada de Flavio Perchman

Nacional vendió a 22 jugadores en los últimos cinco mercados de pases y recibió US$ 32 millones, que podrá incrementar hasta US$ 39 millones con los bonos que tiene para cobrar.

Estos fueron los futbolistas vendidos por los tricolores entre enero 2024 y abril 2026:

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El caso de Nacional fue explicado en este artículo de Referí, esta semana.

Perchman, quien se encarga del fútbol del club, estableció toda su experiencia como empresario y planteó un giro en la gestión de los futbolistas.

Compró fichas, las puso a competir en la vidriera de Nacional y rápidamente las vendió. Eso le permitió multiplicar los ingresos.

Además, de la cantera vendió a Gonzalo Petit y completó los productos generados de la cantera que salen al exterior.

El modelo de Nacional se transformó el más redituable desde 2025 a la fecha.

Defensor Sporting está en el top 3

Una de las mejores canteras históricas del fútbol uruguayo sigue brindando sus frutos: Defensor Sporting vendió 11 futbolistas en US$ 15.300.000:

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Los violetas, ahora bajo la gestión de Diego Franzini, sigue potenciando su cantera.

Aprovechó a terminar de vender a sus últimos campeones del mundo (Matías Abaldo y Anderson Duarte).

Además, Facundo Bernal fue transferido a Fluminense en agosto 2024 en US$ 3,6 millones, con un detalle importante: Defensor Sporting se quedó con el 40% de la ficha para una futura transferencia.

Además, firmó el pase de Patricio Pacífico en préstamo sin cargo a Barcelona con opción de compra por US$ 1.800.000. Si jugaba 10 partidos en este semestre en la filial se concretaba la transferencia: esta semanaba llevaba siete y se rompió la rodilla.

Peñarol vendió la mitad de lo que colocó Nacional

Peñarol vendió por US$ 15.070.000 en 10 futbolistas:

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El balance de Peñarol de 2024 incluyó solo dos transferencias, la de Santiago Homenchenko y Rodrigo Saravia, lo que reflejó el freno que la actual administración le puso al proyecto que había alcanzado registros históricos con Damiani.

Peñarol vendió el 75% del golero campeón del mundo, Randall Rodríguez, en US$ 300.000.

Damián García fue transferido en enero de 2025 a cambio de US$ 4 millones a Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos.

Boston River se metió en el top 5 del fútbol uruguayo

Boston River vendió a siete futbolistas por US$ 11.460.000:

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Esto explica el fenómeno de la SAD que tiene el club, que completa la lista de instituciones que en los últimos dos años vendieron por encima de US$ 10 millones.

En una entrevista que el presidente de la SAD, Roberto Perdomo, brindó a Referí explicó el éxito de este proyecto.

Danubio, el gran ausente

El caso de Danubio es el caso más extraño.

La fábrica de talentos del club de Maroñas dejó de funcionar y en los últimos cinco mercados solo vendió por US$ 1.400.000, un escenario impensado para la institución que formó a tantos cracks.

Estos son los tres pases en los últimos dos años:

Nacho País a Banfield por US$ 100.000

Emiliano Ancheta a Nacional por US$ 400.000

Santiago Silva a Huachipato por US$ 900.000