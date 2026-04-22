Sofía Ingold, nuevo récord nacional de 100 vallas: su día a día en Defensor Sporting, el pilar de su entrenadora y la razón por la que estudia Psicología

Sofía Ingold batió el pasado domingo en récord nacional de 100 vallas de atletismo mejorando una marca que estaba en poder de Déborah Rodríguez desde el 8 de febrero de 2014.

La atleta de Defensor Sporting compitió en el Challanger Tour de Buenos Aires donde registró un tiempo de 14.52 en la serie (segundo puesto) pero el récord no era homologable por haber sido realizado con un viento a favor de +2,2 metros por segundo (no puede ser mayor a 2,0).

En la final terminó quinta con un registro de 14.32 , dejando atrás el récord que Déborah Rodríguez tenía desde hacía ya 12 años cuando corría algún que otro 100 vallas para preparar la que entonces era su prueba, el 400 vallas.

"Estaba cerca de la marca, venía entrenando y trabajando mucho y realmente aún me cuesta creerlo" , contó Ingold, de 20 años, a Referí.

Milagros Seigal, la figura de Las Cimarroncitas en el Panamericano Junior: su recuperación de una dura lesión, su liderazgo y el salto a Europa para jugar en Alemania

Uruguay en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 EN VIVO: Angelina Solari ganó su segunda medalla en el evento, plata en el 50 m libre

"Es muy especial este récord para mí. Y sin duda es una gran motivación para las próximas competencias del año, sobre todo porque se vienen competencias internacionales de gran nivel y esto demuestra que venimos por buen camino", expresó.

Ingold, atleta de Defensor Sporting, era ya récord nacional de pentatlón en pista corta, de 60 y 100 vallas en categoría U20 y de heptatlon en categoría U20 y U18.

Además, posee dos medallas internacionales: plata en la posta 4x400 m del Sudamericano indoor de Cochabamba 2024 y en el mismo torneo de 2026.

"Las vallas es la prueba que más disfruto y además es la primera prueba del heptatlon y lo disfruto tanto en un día de competencia como de entrenamiento, y poder sostener esta marca para el heptatlon está buenísimo", contó con la emoción todavía a flor de piel.

Como objetivo inmediato tiene prepararse de la mejor manera posible para el Sudamericano U23.

"Quiero seguir mejorando mis marcas, ese es el objetivo siempre. Entrenar mucho y disfrutar cada instancia de este año que arrancó tan bien", manifestó.

"Practico atletismo desde primaria en mi colegio, el Ivy Thomas. Competía en pista en competencias intercolegiales y me iba muy bien, entonces Mariella Mazzalli, la profesora, me invitó a participar en una competencia regional donde pasé a la Nacional, logrando ser campeona nacional con una marca que me llevó a los juegos Sudamericanos escolares a los 13 años. Hice el mismo proceso a los 14 años. Fueron las primeras experiencias de representación uruguaya. En el segundo viaje al Sudamericano escolar conocí a Laura González, que viajó como entrenadora de la selección, y me invitó a formar parte del equipo de Defensor Sporting a la vuelta", recordó la heptatleta.

En 2020 se federó por Defensor Sporting por lo que defiende al violeta desde sus 14 años.

"Es un grupo humano divino, de buenos amigos que son fundamentales mi día a día. Entreno de lunes a viernes con una agenda que Laura define cada semana. Diariamente son entre dos horas y media y tres", afirmó.

A Laura González, gran moldeadora de talentos en el atletismo uruguayo en los últimos años, la define como su "pilar". "Sin duda que formamos un muy buen equipo. Es una gran referente para todos los atletas del club".

20260304 Sofía Ingold con su entrenadora Laura González Sudamericano indoor de Cochabamba. Foto: @martincuestas_photo Sofía Ingold con su entrenadora Laura González Foto: @martincuestas_photo

"Sueño con que mi experiencia y mis logros puedan ser ejemplo para las próximas generaciones. Lograr ser referente y poder trasmitir que con esfuerzo y constancia se puede llegar muy lejos. Ayudar a otros a cumplir sus sueños deportivos es también un sueño propio. Por eso también estoy estudiando Psicología y planeo especializarme en psicología deportiva. Seguir creciendo como atleta y participando de otras competencias internacionales también es un sueño que me motiva", reveló.

"Desde que era muy chica los atletas uruguayos olímpicos eran mis referentes. Era su fan. Hoy lo sigo siendo, porque además los conozco como personas y he compartido con varios de ellos equipo de selección y viajes. Son un ejemplo de los valores olímpicos realmente. También creo que todos los atletas, los que ya han llegado y los que están en otra etapa de su proceso, tienen cosas dignas de admiración". remarcó